DORH se oglasio o Ukrajincu koji je bacio ženu sa zgrade: Prijeti mu dugotrajni zatvor

Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo oglasilo se o slučaju ubojstva otprije tjedan dana kad je 47-godišnji Ukrajinac s balkona zgrade na Trešnjevci bacio svoju godinu dana mlađu sunarodnjakinju, pritom je usmrtivši. Terete ga za nekoliko kaznenih djela.

"Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja državljanina Ukrajine (1979.) zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela teškog ubojstva ženske osobe iz članka 111.a stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, nasilja u obitelji iz članka 179.a Kaznenog zakona i tjelesne ozljede iz članka 117. stavak 1. Kaznenog zakona na štetu bliske osobe, državljanke Ukrajine (1980.), te kaznenog djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavak 2. Kaznenog zakona", istaknuli su iz zagrebačkog ŽDO-a.

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Naime, kako navode, postoji osnovana sumnja da je okrivljenik 6. lipnja 2026. oko 16.30 sati u Zagrebu, došao u zgradu u kojoj je stanovala njemu bliska ženska osoba te s nakanom da je liši života bacio je s balkona zgrade prilikom čega je ona smrtno stradala. Također se osnovano sumnja da je okrivljenik istu osobu ranije zlostavljao i nanio joj tjelesnu ozljedu.

Stoga su Ukrajinca nakon ispitivanja predale sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu, zatraživši određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od bijega i opasnosti od utjecaja na svjedoke te zbog činjenice da je riječ o istrazi kaznenog djela za koje je predviđena dugotrajna kazna zatvora. Sudac istrage je prihvatio tu argumentaciju.