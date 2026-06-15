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Požar kod Mostara se približava kućama: Poslana i dva Air Tractora

I.K./Hina

15.06.2026 u 15:47

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: N1 BiH
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U gašenje požara koji se potpomognut jakim vjetrom nekontrolirano približava kućama u južnom dijelu Mostara prvi put ove požarne sezone gase dva Air Tractora koji pomažu vatrogascima i mještanima ovoga dijela grada.

Požar je izbio na području Bune te se zbog vjetra brzo proširio na veće površine niskog raslinja i trave, zahvativši širi pojas prema naselju Ortiješ i okolnim područjima južne zone Mostara.

Na terenu su sve raspoložive snage Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, a situaciju dodatno otežavaju vremenski uvjeti i stalna promjena smjera vjetra koji potiče širenje vatre prema naseljenim dijelovima.

U obuzdavanje vatrene stihije uključila su se i dva Air Tractora koje je Mostar unajmio tijekom požarne sezone od tvrtke Air Tractor iz Osijeka.

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U gašenju i obrani stambenih objekata sudjeluju i mještani Ortiješa, koji zajedno s vatrogascima nastoje spriječiti prodor vatre prema kućama i infrastrukturi. 

Zbog požara i intervencije na terenu došlo je do zastoja i velikih gužvi na magistralnoj cesti M-17, posebno na dionici između naselja Bune i Ortiješa. 

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