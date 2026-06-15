Požar kod Mostara se približava kućama: Poslana i dva Air Tractora

Požar je izbio na području Bune te se zbog vjetra brzo proširio na veće površine niskog raslinja i trave, zahvativši širi pojas prema naselju Ortiješ i okolnim područjima južne zone Mostara.

Na terenu su sve raspoložive snage Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, a situaciju dodatno otežavaju vremenski uvjeti i stalna promjena smjera vjetra koji potiče širenje vatre prema naseljenim dijelovima.

U obuzdavanje vatrene stihije uključila su se i dva Air Tractora koje je Mostar unajmio tijekom požarne sezone od tvrtke Air Tractor iz Osijeka.