Požar kod Mostara se približava kućama: Poslana i dva Air Tractora

U gašenje požara koji se potpomognut jakim vjetrom nekontrolirano približava kućama u južnom dijelu Mostara prvi put ove požarne sezone gase dva Air Tractora koji pomažu vatrogascima i mještanima ovoga dijela grada.
Požar je izbio na području Bune te se zbog vjetra brzo proširio na veće površine niskog raslinja i trave, zahvativši širi pojas prema naselju Ortiješ i okolnim područjima južne zone Mostara.
Na terenu su sve raspoložive snage Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, a situaciju dodatno otežavaju vremenski uvjeti i stalna promjena smjera vjetra koji potiče širenje vatre prema naseljenim dijelovima.
U obuzdavanje vatrene stihije uključila su se i dva Air Tractora koje je Mostar unajmio tijekom požarne sezone od tvrtke Air Tractor iz Osijeka.
U gašenju i obrani stambenih objekata sudjeluju i mještani Ortiješa, koji zajedno s vatrogascima nastoje spriječiti prodor vatre prema kućama i infrastrukturi.
Zbog požara i intervencije na terenu došlo je do zastoja i velikih gužvi na magistralnoj cesti M-17, posebno na dionici između naselja Bune i Ortiješa.