Razbijena skupina koja je pokušala napasti belgijske političare: Na meti bio i premijer

Skupina koja je planirala napade na belgijske političare, uključujući premijera Barta de Wevera, osujećena je, izjavili su u četvrtak državno odvjetništvo i zamjenik premijera Maxime Prevot
"Vijest o planiranom napadu usmjerenom na premijera Barta de Wevera izuzetno je šokantna. To naglašava da se suočavamo s vrlo stvarnom terorističkom prijetnjom i da moramo ostati oprezni", napisao je Prevot na mreži X.
Belgija se u posljednjem desetljeću morala suočiti s napadima povezanima s islamskom državom, kao i s rastućom nesigurnošću zaraćenih narkobandi.
Belgijska ministrica pravosuđa Annelies Verlinden napisala je na X-u da je policijska operacija protiv ćelije možda spriječila napad u četvrtak.
Dvojica uhićena
Belgijsko savezno javno tužiteljstvo priopćilo je da su dvojica osumnjičenika uhićena i da ih policija Antwerpena ispituje kao rezultat operacije.
"Ova sudska intervencija dio je istrage, između ostalog, pokušaja terorističkog ubojstva i sudjelovanja u aktivnostima terorističke skupine. Postoje naznake da je namjera bila izvesti teroristički napad inspiriran džihadizmom usmjeren na političare", navodi se u priopćenju.
Navodi se da su pretrage kuća osumnjičenika u Antwerpenu otkrile napravu koja je izgledala slično improviziranoj eksplozivnoj napravi, vreću čeličnih kuglica i naznake da je skupina namjeravala koristiti dron kao dio svog napada.