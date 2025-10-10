spriječen napad

Razbijena skupina koja je pokušala napasti belgijske političare: Na meti bio i premijer

M.Da./Hina

10.10.2025 u 01:07

Belgijski premijer Bart De Wever
Belgijski premijer Bart De Wever Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Skupina koja je planirala napade na belgijske političare, uključujući premijera Barta de Wevera, osujećena je, izjavili su u četvrtak državno odvjetništvo i zamjenik premijera Maxime Prevot

"Vijest o planiranom napadu usmjerenom na premijera Barta de Wevera izuzetno je šokantna. To naglašava da se suočavamo s vrlo stvarnom terorističkom prijetnjom i da moramo ostati oprezni", napisao je Prevot na mreži X.

Belgija se u posljednjem desetljeću morala suočiti s napadima povezanima s islamskom državom, kao i s rastućom nesigurnošću zaraćenih narkobandi.

Belgijska ministrica pravosuđa Annelies Verlinden napisala je na X-u da je policijska operacija protiv ćelije možda spriječila napad u četvrtak.

Dvojica uhićena

Belgijsko savezno javno tužiteljstvo priopćilo je da su dvojica osumnjičenika uhićena i da ih policija Antwerpena ispituje kao rezultat operacije.

"Ova sudska intervencija dio je istrage, između ostalog, pokušaja terorističkog ubojstva i sudjelovanja u aktivnostima terorističke skupine. Postoje naznake da je namjera bila izvesti teroristički napad inspiriran džihadizmom usmjeren na političare", navodi se u priopćenju.

Navodi se da su pretrage kuća osumnjičenika u Antwerpenu otkrile napravu koja je izgledala slično improviziranoj eksplozivnoj napravi, vreću čeličnih kuglica i naznake da je skupina namjeravala koristiti dron kao dio svog napada.

