Razbijena skupina koja je pokušala napasti belgijske političare: Na meti bio i premijer

Skupina koja je planirala napade na belgijske političare, uključujući premijera Barta de Wevera, osujećena je, izjavili su u četvrtak državno odvjetništvo i zamjenik premijera Maxime Prevot

"Vijest o planiranom napadu usmjerenom na premijera Barta de Wevera izuzetno je šokantna. To naglašava da se suočavamo s vrlo stvarnom terorističkom prijetnjom i da moramo ostati oprezni", napisao je Prevot na mreži X.

(NL/FR) Het nieuws over een geplande aanslag tegen eerste minister @Bart_DeWever is diep schokkend.



Ik betuig mijn volle steun aan de premier, zijn echtgenote en zijn gezin, en mijn dank gaat uit naar de veiligheids- en justitiediensten, van wie het snelle optreden het ergste… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) October 9, 2025

Belgija se u posljednjem desetljeću morala suočiti s napadima povezanima s islamskom državom, kao i s rastućom nesigurnošću zaraćenih narkobandi. Belgijska ministrica pravosuđa Annelies Verlinden napisala je na X-u da je policijska operacija protiv ćelije možda spriječila napad u četvrtak.