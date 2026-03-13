Rastu plaće u splitskoj Gradskoj upravi: Ispravlja se nepravda

No, ne mijenja se samo njima, diže se gotovo svima, od namještenika do pročelnika . Nisu svi zadovoljni odlukom, dio ih smatra kako je i mala razlika između pročelnika i prvog podređenog, iako je velika razlika u odgovornosti. S druge strane, određeni dio zaposlenika smatra da je prevelika razlika u plaći između šefova i 'običnih radnika'.

Prema novoj odluci, pročelnicima se koeficijent diže na 5 s 4,8, izuzev u Službi za reviziju. Posljednje četiri godine dizao se dva puta, od 4,40 preko 4,71 do pet. No, ni jednaki koeficijent za pročelnike ne smatra se pravednim, jer nemaju svi istu razinu odgovornosti. Kroz nečije resore prolaze milijuni eura, imaju više podređenih ispod sebe i greška može značiti značajnije posljedice, kako za njih tako i za Grad.

Digao se i koeficijent pomoćnicima pročelnika, na 4,8. Tu je i rast voditeljima odsjeka i pododsjeka. Zanimljivo je da su svi gradonačelnici, tako i Tomislav Šuta zadržali mjesto 'višeg savjetnika specijalista', koji će sada imati koeficijent 4,11.

Dostojanstvo s 900 eura

Što se tiče srednje stručne spreme, kreću se koeficijenti rasponu od 2,15 do 2,35. Do sada im je bio oko 1,8. Prethodna vlast je podizala koeficijente šefovima, ne i njima, zbog čega je bujalo nezadovoljstvo. Za Dan žena 2024. godine djelatnice su u Banovini bivšem gradonačelniku Ivici Puljku razvili transparent 'Dostojanstveno s 900 eura', revoltirane nepodizanjem koeficijenta. Po ruže koje je dijelio nisu se spustile.

Dobro su Šutinim koeficijentima prošli i voditelji odsjeka.

Ono što u materijalima nedostaje, a vijećnicima će odluku braniti gradonačelnik je procjena 'fiskalnog učinka'. Netko je propustio reći gradonačelniku, vjerojatno iz resora financija, da treba u materijalima pisati ta jedna bitna rečenica. Uostalom, i da bi se znalo jesu li sredstva predviđena u proračunu, ili će se rebalansirati. U financijskom planu, predviđa se povećanje za malo manje od dva milijuna eura na godišnjoj razini, iznosit će ukupno oko 17 milijuna eura. No, to ne piše u onome što je pred vijećnicima.