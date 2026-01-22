Putin procijenio koliko košta Grenland: 'Mislim da će SAD moći priuštiti taj iznos'

Uz to, Trump je zaključio da carine europskim zemljama koje su se usprotivile američkim nastojanjima nisu potrebne, kao ni vojna sila za zauzimanje Grenlanda .

Naime, nakon sastanka Trumpa s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom , pojavila se mogućnost da bi SAD mogle ponovno pregovarati s Danskom o sporazumu iz 1951. godine o američkoj vojnoj prisutnosti na otoku. Razmatra se opcija suvereniteta nad dijelovima Grenlanda gde će biti smještene američke vojne baze , što je slično modelu kojeg na Cipru provodi Velika Britanija .

Ambicije američkog predsjednika Donalda Trumpa da pokuša ostvariti suverenitet nad Grenlandom za njegova ruskoga kolegu Vladimira Putina uopće ne zanimaju.

Rusko iskustvo

Osim što je nezainteresiran za pitanje Grenlanda, iako je Trump uvjeren kako to nije tako; Putin tvrdi da Rusija ima iskustva u rješavanju sličnih pitanja sa SAD-om. CNN piše kako je podsjetio na kupoprodaju Aljaske, koja je 1867. godine iz ruskih prešla u američke ruke po tadašnjoj vrijednosti od 7,2 milijuna dolara. U današnjoj vrijednosti, prema njegovoj računici to bi bilo oko 158 milijuna dolara.

Uspoređujući Aljasku s Grenlandom, Putin je procijenio kako bi njegova vrijednost mogla biti negdje između 200 i 250 milijuna dolara ili možda bliže milijardi, ako će se računati prema povijesnim cijenama zlata.

"Mislim da će Sjedinjene Američke Države moći priuštiti taj iznos. Usput, Danska je Grenland uvijek tretirala kao koloniju i postupala s njim prilično grubo, ako ne i okrutno", ustvrdio je ruski predsjednik.