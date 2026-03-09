'poslovno i iskreno'

Čuli se Putin i Trump: 'Razgovor je inicirao predsjednik SAD-a'

Bi. S. / Hina

09.03.2026 u 21:36

Vladimir Putin i Donald Trump
Vladimir Putin i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL
Bionic
Reading

Vladimir Putin u ponedjeljak je telefonski razgovarao s Donaldom Trumpom o sukobu u Iranu i trilateralnim pregovorima s Ukrajinom, izvijestila je državna novinska agencija Tass

Pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov rekao je novinarima da je poziv inicirao Trump i trajao je oko sat vremena, nazvavši razgovor 'poslovnim, iskrenim i konstruktivnim'.

vezane vijesti

'Fokus je, naravno, bio na situaciji oko sukoba s Iranom i tekućim trilateralnim pregovorima o ukrajinskom rješenju, uz sudjelovanje američkih predstavnika', rekao je, prenosi Anadolu Ajansi. Prema Ušakovljevim riječima, Trump je ponovio svoj interes za brzi prekid vatre i dugoročno rješenje u Ukrajini.

Ušakov je rekao da je Putin 'izrazio nekoliko misli usmjerenih na brzi politički i diplomatski kraj iranskog sukoba, uključujući kontakte koji su se odvijali s čelnicima zaljevskih država, predsjednikom Irana i čelnicima drugih zemalja'.

Rekao je da je Trump ponudio svoju procjenu razvoja događaja u američko-izraelskoj operaciji. 'Dozvolite mi da kažem da se dogodila vrlo značajna i, bez sumnje, korisna razmjena ideja', rekao je.

Dvojica čelnika također su razgovarali o Venezueli i izrazili spremnost za održavanje redovite komunikacije, rekao je.

vezane vijesti

preporučujemo

'režim mula'

'režim mula'

Merz za rat krivi Iran: 'SAD i Izrael će nastaviti s obranom'
energetska kriza

energetska kriza

Putin pružio ruku Europi zbog Irana: 'Spremni smo na suradnju'
ANALIZA CNN-A

ANALIZA CNN-A

Saveznici zaprepašteni: 'Poruke iz Bijele kuće su gotovo pornografske, oni u ovome uživaju'

najpopularnije

Još vijesti