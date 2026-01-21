Putin: Mogli bismo platiti milijardu dolara za Odbor za mir, i to iz ruske zamrznute imovine

Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je izjavio da bi Moskva mogla platiti milijardu dolara iz zamrznute imovine, što je naknada potrebna za stalno članstvo u Odboru za mir, novom međunarodnom tijelu koje je predložio američki predsjednik Donald Trump
Govoreći na sastanku Vijeća sigurnosti Rusije u Moskvi, Putin je izjavio da je naložio ruskom Ministarstvu vanjskih poslova da prouči prijedlog o pridruživanju tijelu koje promoviraju SAD i uskladi stav s partnerima, prenosi agencija Anadolu.
'Mogli bismo poslati milijardu američkih dolara iz ruske imovine zamrznute tijekom prethodne američke administracije Odboru za mir', rekao je.
Prošli tjedan, Bijela kuća je objavila formiranje Odbora za mir, uz odobrenje Nacionalnog odbora za upravljanje Gazom - jednog od četiri tijela zadužena za upravljanje prijelaznom fazom u enklavi.
Prema izjavama svjetskih čelnika pozvanih da se pridruže odboru, članstvo je besplatno prve tri godine, nakon čega stalno članstvo košta milijardu dolara.
Osnivanje odbora poklopilo se s pokretanjem druge faze sporazuma o prekidu vatre kojim je zaustavljen izraelski rat u Gazi - sukob u kojem je od listopada 2023. poginulo više od 71.000 ljudi, a ozlijeđeno preko 171.000.