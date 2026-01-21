Putin: Mogli bismo platiti milijardu dolara za Odbor za mir, i to iz ruske zamrznute imovine

Govoreći na sastanku Vijeća sigurnosti Rusije u Moskvi, Putin je izjavio da je naložio ruskom Ministarstvu vanjskih poslova da prouči prijedlog o pridruživanju tijelu koje promoviraju SAD i uskladi stav s partnerima, prenosi agencija Anadolu.

'Mogli bismo poslati milijardu američkih dolara iz ruske imovine zamrznute tijekom prethodne američke administracije Odboru za mir', rekao je.