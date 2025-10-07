ove godine

Putin iznosi brojke: 'Zauzeli smo gotovo 5000 četvornih kilometara u Ukrajini'

Bi. S. / Hina

07.10.2025 u 22:44

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: EVGENIA NOVOZHENINA / POOL
Bionic
Reading

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u utorak da su ruske snage zauzele gotovo 5000 četvornih kilometara teritorija u Ukrajini u 2025. godini i da Moskva ima potpunu stratešku inicijativu na bojnom polju

Na sastanku s visokim vojnim zapovjednicima, Putin je rekao da se ukrajinske snage povlače s bojišnice u svim sektorima.

Naglasio je da Kijev pokušava gađati duboko u ruski teritorij, no da to neće pomoći promijeniti situaciju u ratu koji traje duže od tri i pol godine.

vezane vijesti

'U ovom trenutku, ruske oružane snage u cijelosti drže stratešku inicijativu', rekao je Putin na sastanku na sjeverozapadu Rusije, prema Kremlju.

'Ove godine, oslobodili smo gotovo 5000 kilometara teritorija, 4900 kilometara i 212 naselja'.

Ukrajinske snage, rekao je, 'povlače se duž crte borbenog kontakta, unatoč pokušajima žestokog otpora'.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
izmjene zakona

izmjene zakona

Drama u turističkom sektoru: Investitori se bune, ugroženi i kampovi, a Bačić i Glavina šute
Indra 2025

Indra 2025

Rusija i Indija počele zajedničke vojne vježbe
dvije godine od napada

dvije godine od napada

Oslabljen, ali i dalje postoji: 'Hamas je ideologija, nju ne možete uništiti!'

najpopularnije

Još vijesti