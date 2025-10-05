Zelenski napao Zapad: Putin vam se smije!

"Nažalost, nema adekvatnog, snažnog odgovora svijeta na sve što se događa", rekao je Zelenski u svome dnevnom video obraćanju, osvrnuvši se na opseg i odvažnost napada.

"Ovo je upravo razlog zašto to Putin čini: jednostavno se smije Zapadu, njegovoj šutnji i manjku odlučnih protumjera."

Zelenskij je rekao da je Moskva dosad odbacila sve prijedloge o okončanju rata ili barem zaustavljanju napada.

"Rusija otvoreno pokušava uništiti civilnu infrastrukturu, i sada, prije zime, cilja plinsku infrastrukturu, proizvodnju i prijenos električne energije", rekao je.

Ruska vojska napala je Ukrajinu tijekom noći s 53 projektila i nekoliko valova dronova. Ubijeno je pet osoba, a 18 ranjeno.

Zelenskij se također osvrnuo na činjenicu da su ruski napadački dronovi sadržavali komponente "dobivene iz zapadnih zemalja i nekoliko Rusiji susjednih zemalja."

Izrazio je zapanjenost da, čak i više od tri i pol godine rata, i dalje nije jasno kako zaustaviti snabdijevanje ovih kritičnih dijelova.

"Gotovo 500 dronova koje su Rusi koristili preko noći sadržavaju više od 100.000 komponenti proizvedenih u inozemstvu", naveo je Zelenskij kao primjer.