Pucnjava u Južnoj Karolini: Četvero mrtvih, najmanje 20 ranjenih

12.10.2025 u 18:09

Četiri su osobe ubijene, a najmanje 20 ih je ranjeno u pucnjavi u nedjelju u restoranu u otočnome gradu u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini, objavio je ured šerifa okruga Beaufort

Zamjenici šerifa pozvani su u Willie's Bar and Grill na otoku Sv. Helena neposredno prije 1 sat ujutro. Ondje su zatekli više ljudi s ranama od vatrenog oružja, objavio je ured šerifa, dodavši kako se incident istražuje..

U vrijeme pucnjave ondje su se nalazile stotine ljudi.

Otok Sveta Helena poznat je kao središte okupljanja i kulture potomaka afričkih robova poznatih kao Gullah Geechee. U baru u kojemu se pucnjava dogodila poslužuji se specijaliteti autentične Gullah kuhinje.

Amerikanci su politički podijeljeni u vezi kontrole oružja, pri čemu demokrati favoriziraju snažnija ograničenja, a republikanci podupiru pravo na posjedovanje oružja i zalažu se za bolju provedbu zakona protiv nasilja i kriminala.

