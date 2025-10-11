Policija otkrila detalje pucnjave u Njemačkoj: Troje ranjenih u kladionici

"Troje ljudi je ranjeno u kladionici. Hitne službe su ih prebacile u bolnicu", stoji u policijskom priopćenju.

Policija nije objavila pojedinosti rekavši da se incident, uključujući motiv napadača još istražuje.Do pucnjave je došlo oko 15 sati u kladionici na središnjem trgu Marktplatzu.

List Bild prenosi da je napadač poznat policiji.