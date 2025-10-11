Giessen

Policija otkrila detalje pucnjave u Njemačkoj: Troje ranjenih u kladionici

V. B./Hina

11.10.2025 u 22:28

Njemačka policija/Ilustracija
Njemačka policija/Ilustracija Izvor: EPA / Autor: Christopher Neundorf
Bionic
Reading

Troje ljudi je ranjeno u subotu nakon što je naoružana osoba pucala u kladionici u njemačkom gradu Giessenu, objavila je policija i dodala da je osumnjičeni uhićen

"Troje ljudi je ranjeno u kladionici. Hitne službe su ih prebacile u bolnicu", stoji u policijskom priopćenju.

Policija nije objavila pojedinosti rekavši da se incident, uključujući motiv napadača još istražuje.Do pucnjave je došlo oko 15 sati u kladionici na središnjem trgu Marktplatzu.

List Bild prenosi da je napadač poznat policiji.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
tuga i očaj

tuga i očaj

Osmašima iz Petrinje propao maturalac: Agencija otkazala, roditelji ostali bez novca
Tennessee

Tennessee

U eksploziji tvornice eksploziva u SAD-u nema preživjelih
SRBIJANSKI PREDSJEDNIK

SRBIJANSKI PREDSJEDNIK

Vučić se izvanredno obratio građanima Srbije: 'Iz Rusije je stigla razočaravajuća vijest'

najpopularnije

Još vijesti