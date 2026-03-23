Proširena istraga protiv Šinceka, otpad su odlagali i u Senju

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestilo kako sumnjiči Josipa Šinceka da je radi stjecanja imovinske koristi protupravnim odlaganjem otpada, osim na lokacijama u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu, tijekom 2020. i 2021. organizirao te trojici suokrivljenika nalagao odlaganje dijela mljevenog plastičnog i drugog otpada u rastresitom stanju koji sadrži štetne i opasne tvari i na komunalnom odlagalištu neopasnog otpada u Senju.

Uskok je naveo kako je istraga proširena na temelju posebnog izvješća Sektora općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije i rezultata do sada provedene istrage. Dodao je da okrivljenike sumnjiče za kaznena djela protiv okoliša i krivotvorenje službene ili poslovne isprave, a sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Kako je priopćio Uskok, tužiteljstvo je, nakon pokretanja istrage protiv deset okrivljenika i četiri tvrtke od 14. veljače 2025. i proširenja istrage protiv tri okrivljenika i jedne pravne osobe, proširilo istragu protiv ranije prijavljenih četvero okrivljenika i jedne tvrtke te pokrenuo istragu protiv još trojice hrvatskih državljana u dobi od 46, 27 i 36 godina.

Pritom je Šincekova supruga Monika Šincek, radi prikrivanja protupravnog odlaganja tog otpada u okoliš kod Senja, pribavljala i sastavljala lažnu dokumentaciju o nabavi, prijevozu i obradi otpada te unosila netočne podatke o obradi i tijeku otpada u propisane evidencije.

Prema tvrdnjama Uskoka, na taj je način na lokaciji u Senju odložen otpad koji sadrži štetne i opasne tvari u količinama većim od dopuštenih, ukupno najmanje 2640 tona.

Također se sumnja da je Josip Šincek, radi stjecanja protupravne imovinske koristi ilegalnim odlaganjem otpada u Gospiću i Varaždinu, pored ranije povezanih 14 okrivljenika, u zajedničko djelovanje povezao njih još trojicu i to radi dovoženja, odlaganja i zakopavanja otpada u tlo te pribavljanja i sastavljanja lažne dokumentacije o nabavi, prijevozu i tijeku otpada.

Tako su trojica okrivljenika, po nalogu i u dogovoru sa Šincekom, zakopavali otpad u prirodno tlo te ga raspoređivali u rasutom stanju po otvorenom dvorišnom prostoru, a zatim mljeveni plastični i ostali otpad u rastresitom stanju odlagali na prostoru komunalnog odlagališta u Gospiću.

Istraga proširena i na županijskog savjetnika koji je Šincekovima izdavao dozvole

Ujedno je jedan od okrivljenika s Monikom Šincek obavljao administrativne poslove okrivljene tvrtke Šincekovih i organizirao transport i premještanje otpada na prostor odlagališta u Gospiću te vodio neistinite evidencije o obavljenim poslovima s otpadom koje je zatim dostavljao Šincekovima.

Uskok je u veljači ove godine pokrenuo istragu protiv Šincekovih, još osam osoba i četiri tvrtke zbog niza teških kaznenih djela, uključujući ugrožavanje okoliša otpadom, pranje novca i utaju poreza u sastavu zločinačkog udruženja.

Uskok i policija su tada izvijestili da je Josip Šincek iz varaždinske tvrtke Tipos Resurs, radi stjecanja protupravne imovinske koristi, organizirao zločinačko udruženje u koje je povezao više osoba.

Uz to, Josip i Monika Šincek osumnjičeni su i za pranje novca putem daljnjih ulaganja, pri čemu im je pomagala članica zločinačke organizacije.

Prema pisanju medija, na meti istražitelja je i Franciska Dodić, supruga zlatara Paška Dodića, koja s Monikom Šincek ima tvrtku Izoxeco za betonske proizvode za građevinarstvo.

Uskok je pak u lipnju prošle godine, u novom kraku istraživanja ilegalnog odlaganja opasnog otpada Šincekovih, proširio istragu na Jerka Kostelca, županijskog savjetnika u Ličko-senjskoj županiji.

Kostelac je osumnjičen da je na poticaj Šincekovih izdao njihovoj tvrtki dvije nezakonite dozvole za gospodarenjem otpadom u Gospiću.