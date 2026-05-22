Konačno završen projekt od 77 milijuna eura na Hvaru

U okviru projekta izgrađeno je i rekonstruirano više od 120 kilometara vodovodne i kanalizacijske mreže te 11 crpnih stanica. Novi sustav omogućuje priključak za više od 4.500 stanovnika, a značajne koristi donosi i gospodarstvu, posebice turističkom sektoru.

Projekt ukupne vrijednosti 77 milijuna eura , od čega je 68,37 posto sufinancirala EU u okviru Kohezijskog fonda , obuhvatio je izgradnju sustava odvodnje i rekonstrukciju vodoopskrbne mreže za naselja Stari Grad, Jelsu i Vrbosku te izgradnju dvaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim pristupnim cestama i podmorskim ispustima. Ostatak novca došao je od Hrvatskih voda, državnog proračuna, lokalnog sufinanciranja, kredita i Hvarskog vododovda.

Marija Vučković, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije, naglasivši važnost ulaganja u održivu i otpornu komunalnu infrastrukturu.

'Osim što svaki ovakav projekt sa sobom nosi nepredviđene izazove, bilo je važno pokazati razumijevanje za posebnosti otočnih sredina. Dio radova odvijao se na zaštićenom kulturnom dobru, što je zahtijevalo dodatna sredstva koja nije bilo moguće financirati kroz standardne programe konkurentnosti i kohezije. Zato smo osmislili poseban natječaj i javni poziv namijenjen isključivo otocima kako bismo omogućili provedbu ove investicije', kazal je Vučković.

Dodala je da su tijekom provedbe projekta izvođači suočili s raznim izazovima i preprekama, poput zahtjevnih geotehničkih uvjeta, arheoloških nalaza te povećanja cijena građevinskih materijala, ali unatoč svemu projekt je uspješno završen. naglasivši važnost ulaganja u održivu i otpornu komunalnu infrastrukturu.

Prvotni plan za završetak radova i testnog rada uređaja te puštanje sustava u operativni pogon bio je planiran do kraja 2023. godine te je inicijalno koštao nešto više od 50 milijuna eura. Dogodio se dvije i pol godine kasnije, a u međuvremenu poskupio za više od 50 posto.

