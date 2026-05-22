maturantika

Više od 600 varaždinskih maturanata plesalo quadrillu

I.V./Hina

22.05.2026 u 14:37

Varaždinski maturanti plešu quadrillu
Varaždinski maturanti plešu quadrillu Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Više od 600 maturanata varaždinskih srednjih škola u petak je, točno u podne, zaplesalo quadrillu na Kapucinskom trgu, čime je nastavljena dugogodišnja tradicija izvođenja ovog plesa u sklopu obilježavanja Maturantike

Maturantika, u kojoj ove godine sudjeluje gotovo 1700 maturanata iz 15 srednjih škola u Varaždinskoj županiji, započela je u srijedu velikim mimohodom maturanata, a dan kasnije održan je sportski dan u Parku mladih, gdje su se maturanti okušali u različitim disciplinama.

Zabavni program nastavlja se večeras u Parku mladih, gdje će biti održano karaoke natjecanje te izbor najbolje pjevačice i pjevača.

