Više od 600 varaždinskih maturanata plesalo quadrillu

Više od 600 maturanata varaždinskih srednjih škola u petak je, točno u podne, zaplesalo quadrillu na Kapucinskom trgu, čime je nastavljena dugogodišnja tradicija izvođenja ovog plesa u sklopu obilježavanja Maturantike
Maturantika, u kojoj ove godine sudjeluje gotovo 1700 maturanata iz 15 srednjih škola u Varaždinskoj županiji, započela je u srijedu velikim mimohodom maturanata, a dan kasnije održan je sportski dan u Parku mladih, gdje su se maturanti okušali u različitim disciplinama.
Zabavni program nastavlja se večeras u Parku mladih, gdje će biti održano karaoke natjecanje te izbor najbolje pjevačice i pjevača.