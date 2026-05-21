Jak potres pogodio Napulj: Budi se drevni supervulkan?

Potres magnitude 4,4 po Richteru pogodio je Flegrejska polja, predio zapadno od Napulja ispod kojeg se nalazi ugasli supervulkan

Potres magnitude 4,4 stupnja po Richterovoj ljestvici pogodio je oko 5.50 ujutro područje Campi Flegrei (Flegrejska polja) zapadno od Napulja. Epicentar je, prema pisanju Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju, lociran na dubini od tri kilometra u zaljevu Pozzuolo, javlja Euronews.

Flegrejska polja su zapravo ugasli supervulkan uleknute strukture zbog urušavanja pradavne magmatske komore. Ovo je područje i inače aktivno, zbog periodičnih podizanja i spuštanja tla, što uglavnom prate umjereno jaki potresi, koji nastaju blizu površini, pa ih žitelji Napulja intenzivno osjete.

Stanovnici Pozzuolija i okolice Napulja izašli na ulice nakon potresa