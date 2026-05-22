mandat počinje u listopadu

Nikola Koceić Bilan novi je rektor Sveučilišta u Splitu

I.V./Hina

22.05.2026 u 14:25

Nikola Koceić Bilan
Nikola Koceić Bilan Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Za novog rektora Sveučilišta u Splitu izabran je u petak Nikola Koceić Bilan, nakon što je dobio 24 od moguća 33 glasa članova Senata Sveučilišta, a mandat će mu početi 1. listopada

Koceić Bilan do sada je bio prorektor za studente, nastavu i poslovanje, a za rektora Sveučilišta natjecali su se i prorektor za infrastrukturu Nikša Jajac, koji je dobio devet glasova, te Mile Dželalija, za kojega nitko nije glasao.

Nakon objave rezultata glasanja Koceić Bilan izjavio je kako je najveća čast kada ga prepozna i izabere akademska zajednica kojoj pripada već 35 godina. Isto tako je ogroman izazov biti na čelu akademske zajednice s 20.000 studenata i 2000 zaposlenika, koja treba biti intelektualno, znanstveno, nastavno i umjetničko središte, ne samo Splita i Dalmacije, već i cijele regije.

vezane vijesti

"Smatram da naše sveučilište treba biti čuvar svih vrijednosti koje baštinimo i svjetionik koje će obasjavati cijelo društvo. Naše je sveučilište postalo jedan od prepoznatljivih simbola Splita. U prethodnom smo razdoblju napravili transformaciju tako da je sada Split postao istinski sveučilišni grad", ustvrdio je Koceić Bilan.

Koceić Bilan je redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu ​(PMF) u Splitu. Po struci je profesor matematike i informatike, a akademski i profesionalni put već mu je desetljećima vezan uz splitsku znanstvenu zajednicu. S PMF-om je povezan više od 30 godina​ jer je tamo studirao, nakon čega je ostao na njemu raditi kao nastavnik, znanstvenik i sveučilišni dužnosnik.

​Bivši rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić ​na tu je poziciju došao nakon 53. sjednic​e Senata Sveučilišta u Splitu, ​koja je bila održana 2018. godine. ​Sveučilište je vodio u dva mandata, a prije njega je na toj funkciji godinama bio Šimun Anđelinović.

Novog rektora su studenti nakon proglašenja pred zgradom sveučilišta dočekali uz bakljadu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nato budno prati

nato budno prati

Putinov tajni nuklearni projekt? Rusi razvijaju sustav koji je gotovo nemoguće uništiti
izveo manevar

izveo manevar

Turudić o izručenju Vedrana Pavleka: 'Nije pristao, sad je sve na Kazahstanu'
peron 202

peron 202

Holding se oglasio nakon pada staklene stijene na Autobusnom kolodvoru među putnike

najpopularnije

Još vijesti