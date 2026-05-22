Nikola Koceić Bilan novi je rektor Sveučilišta u Splitu

Nakon objave rezultata glasanja Koceić Bilan izjavio je kako je najveća čast kada ga prepozna i izabere akademska zajednica kojoj pripada već 35 godina. Isto tako je ogroman izazov biti na čelu akademske zajednice s 20.000 studenata i 2000 zaposlenika, koja treba biti intelektualno, znanstveno, nastavno i umjetničko središte, ne samo Splita i Dalmacije, već i cijele regije.

Koceić Bilan do sada je bio prorektor za studente, nastavu i poslovanje, a za rektora Sveučilišta natjecali su se i prorektor za infrastrukturu Nikša Jajac, koji je dobio devet glasova, te Mile Dželalija, za kojega nitko nije glasao.

"Smatram da naše sveučilište treba biti čuvar svih vrijednosti koje baštinimo i svjetionik koje će obasjavati cijelo društvo. Naše je sveučilište postalo jedan od prepoznatljivih simbola Splita. U prethodnom smo razdoblju napravili transformaciju tako da je sada Split postao istinski sveučilišni grad", ustvrdio je Koceić Bilan.

Koceić Bilan je redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu ​(PMF) u Splitu. Po struci je profesor matematike i informatike, a akademski i profesionalni put već mu je desetljećima vezan uz splitsku znanstvenu zajednicu. S PMF-om je povezan više od 30 godina​ jer je tamo studirao, nakon čega je ostao na njemu raditi kao nastavnik, znanstvenik i sveučilišni dužnosnik.

​Bivši rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić ​na tu je poziciju došao nakon 53. sjednic​e Senata Sveučilišta u Splitu, ​koja je bila održana 2018. godine. ​Sveučilište je vodio u dva mandata, a prije njega je na toj funkciji godinama bio Šimun Anđelinović.

Novog rektora su studenti nakon proglašenja pred zgradom sveučilišta dočekali uz bakljadu.