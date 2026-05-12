Projekt od 61,33 milijuna eura ulazi u završnu fazu. Traži se izvođač za posao od sedam milijuna eura

Kako se navodi u dokumentaciji, otpadne vode postojećeg sustava odvodnje Ivanić-Grada , kojem gravitira i odvodnja dijela Općine Kloštar Ivanić , pročišćavaju se uređajem za pročišćavanje otpadnih voda smještenom na krajnjem južnom dijelu naselja Ivanić-Grad. Uređaj je izgrađen 1995. godine , kada je u pogon pušten njegov mehanički dio kapaciteta za 60.000 stanovnika.

Nakon što bude odabran i uveden u posao, izvođač radova imat će 33 mjeseca za završetak radova.

Nadogradnja pročistača izvodi se u sklopu projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad – faza 2, sufinanciranog sredstvima EU-a iz programa Konkurentnost i kohezija.

Trenutačna priključenost područja na kojem se pružaju usluge odvodnje otpadnih voda na razini aglomeracije Ivanić-Grad iznosi 55 posto, a pokrivenost je oko 60 posto. U naseljima koja nisu priključena na sustav odvodnje ispuštanje otpadnih voda rješava se individualno, putem septičkih jama koje se prazne po potrebi.

Gradnjom trećeg stupnja pročistača pokrivenost će se povećati na 100 posto, a priključenost na sustav odvodnje na 95 posto.

Podsjetimo, ukupna vrijednost projekta, odnosno I. i II. faze, iznosi 61,33 milijuna eura. U drugoj fazi prihvatljivi troškovi iznose 43,89 milijuna eura, uz bespovratna sredstva od 31,15 milijuna eura, a preostalih 12,74 milijuna eura sufinanciraju ViOZŽ, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te Hrvatske vode. U projekt su uključene i usluge stručnog nadzora, upravljanja projektom te promidžbe i vidljivosti.

Osim pročistača, u drugoj fazi bilo je planirano, a već je i izgrađeno, nešto više od 59 kilometara cjevovoda, provedena je sanacija 2,23 kilometra sustava te je izvedeno 1690 kućnih priključaka. Te radove izvodile su tvrtke Tigra i Georad.

