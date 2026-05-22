Grad Zagreb: Najesen se počinje graditi novi dom zdravlja u Donjem Dragonošcu

"Stanovnici Donjeg Dragonošca dobit će nov, funkcionalno organiziran prostor primarne zdravstvene zaštite koji odgovara suvremenim standardima i potrebama lokalne zajednice. Nakon potresa koji je pogodio Zagreb izrađen je elaborat ocjene stanja postojeće zgrade, koji je pokazao da obnova nije optimalno rješenje", rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Projekt predviđa uklanjanje postojeće zgrade i izgradnju novog suvremenog objekta s jednom podzemnom i tri nadzemne etaže. U prizemlju će se nalaziti ulazni prostor i ljekarna, dok je na prvom katu predviđena ordinacija s pripadajućom čekaonicom i sanitarnim čvorom. Drugi kat bit će namijenjen prostorijama za medicinsko osoblje dok će u podrumu biti patronažna služba, skladište lijekova, laboratorij ljekarne i pomoćni sadržaji, naveli su iz Grada. Dodali su da će atrij omogućiti prirodno osvjetljenje unutarnjih prostora.

"Investicija je vrijedna oko 1.3 milijuna eura s PDV-om i financirat će se iz gradskog proračuna. Po završetku postupka javne nabave i sklapanju ugovora s odabranim izvođačem, početak radova planiran je najesen. Predviđeno trajanje izgradnje je deset mjeseci od uvođenja izvođača u posao te će stanovnici Donjeg Dragonošca sljedeće godine dobiti novi, suvremeni objekt primarne zdravstvene zaštite", navode iz Grada.

Na istoj lokaciji u tijeku je i postupak javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju Područne škole Donji Dragonožec. Projekt obuhvaća cjelovitu obnovu dviju povijesnih školskih zgrada iz 1914. godine, izgradnju novih prostora te uređenje okoliša. Obnovljena škola bit će predviđena za oko 325 učenika u 12 razrednih odjela, uz organizaciju nastave u jednoj smjeni. Procijenjena vrijednost radova iznosi 17,75 milijuna eura s PDV-om, pri čemu će se 10,5 milijuna osigurati iz europskih sredstava putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a početak radova također je planiran na jesen, priopćeno je.