Turudić o izručenju Vedrana Pavleka: 'Nije pristao, sad je sve na Kazahstanu'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio je u petak, komentirajući vladine najave zakonskih izmjena nakon ubojstva u Drnišu i uvođenja doživotne kazne zatvora, kako misli da je to dobro rješenje, a stava je i kako bi trebalo uvesti da se uvjetni otpust ne može tražiti svakih mjesec dana.

"Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Samo dvije europske zemlje nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000-tih godina je donesen Kazneni zakon s takvom mogućnošću, međutim, na Ustavnom sudu je pao jer nije kvalificiranom većinom donesen, zajedno sa zakonom koji dira u temeljna ljudska prava", kazao je Turudić novinarima u Saboru uoči svečane prisege izabrane predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić pred predsjednikom Hrvatskog sabora. Ne misli, kaže, da naši sudovi prečesto donose odluke o ranijem puštanju osuđenika iz zatvora. "Moguće je naći slučajeve koji bi govorili o tome, ali mislim da ne. Zakon kaže da se uvjetni otpust može tražiti nakon polovice izdržane kazne i ljudi koriste te mogućnosti. I u slučaju doživotnog zatvora ugradila bi se mogućnost uvjetnog otpusta, ali možda nakon 20-25 godina, to je stvar odluke zakonodavca, ali bi se svakako trebalo uvesti da se uvjetni otpust ne može tražiti svakih mjesec dana", ocjenjuje Turudić.

Kazao je i kako je izvanredni inspekcijski nadzor, koji je DORH poslao u Općinsko državno odvjetništvo (ODO) Šibenik radi provjere predmeta protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu, a koji je 2023. optužen zbog izrade i posjedovanja ilegalnog oružja bez prijedloga za istražni zatvor, završen. Izvješće se piše i bit će objavljeno početkom sljedećeg tjedna, rekao je.

+2 Privođenje Kristijana Aleksića Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

"Mi smo tamo bili u izvanrednom nadzoru i u listopadu 2024. te je taj nadzor urodio izvjesnim plodovima. Općinska državna odvjetnica je podnijela zahtjev za razrješenjem, a županijska nije imenovana u novi mandat, dakle promijenjene su obje državne odvjetnice i to samo po sebi govori da nisu bili zadovoljni postupanjem ODO-a Šibenik. Svi su tada bili sankcionirani. Ova optužnica iz 2023. podnesena je prije mog dolaska, vidjet ćemo što će reći izvješće", kazao je Turudić.