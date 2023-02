Pročelnik riječke stanice HGSS-a: 'Čuo sam da postoji i druga snimka koja u potpunosti opisuje događaj'

Još uvijek se raspetljava slučaj tučnjave koja se dogodila na Platku.

Zbog incidenta na Platku za sada je prekršajno prijavljeno pet osoba, policija je pojasnila kako među njima nije ozlijeđeni pripadnik HGSS-a, a ranije je objavljeno da je među prijavljenima njihov pripadnik.

Pročelnik riječke stanice HGSS-a Marko Andrić kaže da on nije među prijavljenima, odnosno da on još uvijek službeno prijavu nije dobio. Međutim ne poriče da se na snimci vidi upravo on kako na pod obara mušku osobu u crnoj jakni. Tvrdi da je riječ bila o obrani kolega. Kaže da ništa ne skriva od javnosti te poručuje da je na raspolaganju DORH-u i policiji, prenosi Dnevnik.hr