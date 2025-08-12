HGSS tijekom vikenda spasio 17 ljudi, tri potrage završile tragično

Akcije su obuhvatile brda, planine, rijeke i more. Pronađene su dvije osobe u kanjonu Čikole, spašena je majka s troje djece u kanjonu Krupe kod Golubića, peteročlana obitelj u uvali Nova pošta na Pagu, mlađa žena na SUP dasci kod Lukovog Šugarja, kao i dvije žene s dvoje djece u šumi kod Miholjskog i Prisjeke (Vojnić).

U akcijama su sudjelovali spašavatelji, potražni timovi sa psima i timovi za spašavanje na vodi uz uporabu bespilotnih letjelica s termalnim kamerama, plovila, terenskih vozila, medicinske opreme.

Sve su provedene u koordinaciji s centrom 112 i policijom, hitnom medicinskom pomoći, vatrogascima i lučkim kapetanijama.