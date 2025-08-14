Zajednička akcija spašavanja na Paklenici; ozlijeđenu ženu prebacili helikopterom

U zajedničkoj akciji Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ), Zapovjedništva specijalnih snaga (ZSS) i HGSS-a u Nacionalnom parku Paklenica spašena je ozlijeđena žena i prevezena u Opću bolnicu Zadar na daljnju medicinsku obradu, izvijestio je u četvrtak Ministarstvo obrane RH
U akciji spašavanja ozlijeđene žene u NP Paklenica sudjelovao je helikopter Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a s tročlanom posadom, zajedno s dvoje pripadnika ZSS-a i troje pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).
Helikopter HRZ-a s pripadnicima ZSS-a i HGSS-a poletio je rano popodne iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama prema NP Paklenica. Tamo je preuzeo ozlijeđenu ženu, koju je potom prevezao u vojarnu "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku Donjem.
Iz vojarne je ozlijeđena osoba vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu Zadar na daljnju medicinsku obradu.
"Ova akcija ponovo je pokazala važnost suradnje vojnih i civilnih službi u hitnim situacijama te sposobnost pripadnika Hrvatske vojske da u suradnji s HGSS-om u najkraćem roku pruže pomoć unesrećenim osobama u nepristupačnim dijelovima Hrvatske", priopćeno je iz MORH-a.