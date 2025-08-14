Zajednička akcija spašavanja na Paklenici; ozlijeđenu ženu prebacili helikopterom

U akciji spašavanja ozlijeđene žene u NP Paklenica sudjelovao je helikopter Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a s tročlanom posadom, zajedno s dvoje pripadnika ZSS-a i troje pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

Helikopter HRZ-a s pripadnicima ZSS-a i HGSS-a poletio je rano popodne iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama prema NP Paklenica. Tamo je preuzeo ozlijeđenu ženu, koju je potom prevezao u vojarnu "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku Donjem.