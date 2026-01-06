SREDNJOAFRIČKA REPUBLIKA

Treći mandat u nestabilnoj državi: Touadera slavi, oporba bojkotirala izbore

L. Š. / Hina

06.01.2026 u 06:17

Faustin-Archange Touadera
Faustin-Archange Touadera Izvor: EPA / Autor: ANDRE PAIN
Predsjednik Srednjoafričke Republike Faustin-Archange Touadera osvojio je treći mandat, osiguravši apsolutnu većinu na predsjedničkim izborima održanim 28. prosinca, pokazali su privremeni rezultati izbornog povjerenstva objavljeni u ponedjeljak

Touadera, 68-ogodišnji matematičar, na vlast je došao prije deset godina, a po treći mandat je 'krenuo' nakon što je ustavnim referendumom 2023. ukinuto ograničenje predsjedničkog mandata.

Vodio je kampanju na temelju svog sigurnosnog dosjea u kronično nestabilnoj naciji nakon što je zatražio pomoć od ruskih plaćenika i ruandskih vojnika. Ove je godine također potpisao mirovne sporazume s nekoliko pobunjeničkih skupina.

Rezultati objavljeni u ponedjeljak pokazali su da je Touadera dobio 74,6 posto glasova, dok je bivši premijer Anicet-Georges Dologuele dobio 14 posto, a bivši premijer Henri-Marie Dondra 3,6 posto. Glavna oporbena koalicija, poznata po francuskom akronimu BRDC, bojkotirala je izbore, rekavši da ne bi bili pošteni.

Čak i prije objave rezultata, Dologuele i Dondra izrazili su sumnju u njihovu vjerodostojnost, sazivajući odvojene konferencije za novinare kako bi osudili ono što su opisali kao izbornu prijevaru. Dologuele, drugoplasirani i na izborima 2020., rekao je na konferenciji za novinare u petak da je došlo do 'metodološkog pokušaja manipuliranja' ishodom.

'Narod Srednje Afrike govorio je 28. prosinca", rekao je Dologuele. "Izrazili su jasnu želju za promjenom.' Ustavni sud ima rok do 20. siječnja da donese odluku o svim prigovorima i proglasi konačne rezultate.

