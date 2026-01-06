u 2025.

Njemačka posustaje: Udio obnovljivih izvora u proizvodnji struje i dalje ispod 60 posto

Bi. S. / Hina

06.01.2026 u 02:08

Friedrich Merz
Friedrich Merz Izvor: EPA / Autor: HANNIBAL HANSCHKE
Bionic
Reading

Udio obnovljivih izvora u proizvodnji struje u Njemačkoj zadržao se i u 2025. godini ispod 60 posto, uz slabije rezultate vjetroelektrana, pokazali su u ponedjeljak službeni podaci

Njemačka je lani proizvela 437,6 teravatsati struje, otprilike kao i u 2024. godini, utvrdio je regulator.

Energija iz izvora poput vjetra, sunca i hidroelektrana činila je u 2025. godini 58,8 posto miksa, pokazali su izračuni Savezne agencije za strujne mreže. U 2024. godini njezin udio iznosio je 58,5 posto.

Najveće europsko gospodarstvo zacrtalo je do 2030. udio obnovljivih izvora u energetskom miksu od 80 posto.

Izračun za 2025. pokazuje tako posustajanje u usporedbi s brzim širenjem u prethodnim godinama. Još u 2021. udio obnovljivih izvora iznosio je samo 43 posto.

vezane vijesti

Zastoj odražava, između ostalog, slab vjetar u prvoj polovini godine, navodi skupina Environmental Action Germany.

Energija vjetra potvrdila je ipak vodeću poziciju u energetskom miksu, uz tek nešto manji udio nego u 2024., od nekih 30 posto.

Udio solarne energije uvećan je pak na 17 posto zahvaljujući većim proizvodnim kapacitetima i više sunčanih sati, navodi regulator.

Sunčeva energija tako je prvi puta pretekla lignit, dodaju.

Udio prirodnog plina i kamenog ugljena bio je pak veći nego u 2024., navodi regulator.

Proizvodnja energije uz upotrebu prirodnog plina porasla je za 6,4 posto, na 60,6 teravatsati, utvrdili su. Udio plina u ukupnoj proizvodnji struje iznosio je lani 13,8 posto i bio je veći gotovo za puni postotni bod nego u 2024., pokazuju podaci.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
šaroliko diljem zemlje

šaroliko diljem zemlje

Ozbiljno upozorenje šefa DHMZ-a: Snježni zapusi, olujni vjetar, a moguće i bujične poplave
christyia freeland

christyia freeland

Zelenski imenovao bivšu zamjenicu kanadskog premijera ekonomskom savjetnicom
vijeće sigurnosti un-a

vijeće sigurnosti un-a

Rusija: Vraćamo se u eru bezvlašća i američke dominacije silom i kaosom

najpopularnije

Još vijesti