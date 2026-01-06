Njemačka posustaje: Udio obnovljivih izvora u proizvodnji struje i dalje ispod 60 posto

Njemačka je lani proizvela 437,6 teravatsati struje, otprilike kao i u 2024. godini, utvrdio je regulator.

Energija iz izvora poput vjetra, sunca i hidroelektrana činila je u 2025. godini 58,8 posto miksa, pokazali su izračuni Savezne agencije za strujne mreže. U 2024. godini njezin udio iznosio je 58,5 posto.

Najveće europsko gospodarstvo zacrtalo je do 2030. udio obnovljivih izvora u energetskom miksu od 80 posto.

Izračun za 2025. pokazuje tako posustajanje u usporedbi s brzim širenjem u prethodnim godinama. Još u 2021. udio obnovljivih izvora iznosio je samo 43 posto.