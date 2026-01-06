Vatikan objavio brojke: Evo koliko je hodočasnika došlo u jubilarnoj godini

Jubilarna katolička godina 2025. u Rim je privukla više od 33 milijuna hodočasnika, objavio je u ponedjeljak Vatikan, dok i posljednji vjernici prolaze kroz Sveta vrata Bazilike svetog Petra
Papa Lav XIV. zatvorit će ukrašena brončana vrata bazilike na velikoj svečanosti koja će se održati u utorak, 12 mjeseci nakon što ih je otvorio njegov prethodnik, papa Franjo, koji je umro u travnju.
'Cijeli svijet je došao u Rim. Hodočasnici su stigli iz 185 zemalja na 35 velikih događaja, među kojima je i Festival za mlade katolike i kanonizacija prvoga sveca milenijalca', rekao je novinarima nadbiskup Rino Fisichella, dodavši kako te brojke upućuju na to da je ta stoljetna institucija još uvijek jedna vrlo 'dinamična Crkva'. Pamtit će se i kao rijedak Jubilej s dvojicom papa. Posljednji je put papa umro tijekom Svete godine 1700.
Unatoč prolomu oblaka tisuće hodočasnika u ponedjeljak su, posljednjeg dana, prošle kroz vrata. Mnogi su se zaustavili da bi se prekrižili i primili potpuni oprost za grijehe koje su ispovjedili.
'To je zaista milost. I osjećam se jako dobro', rekla je Filipinka Josie Aguirre (67). 'Bilo je dirljivo, osjećaj je bio zaista prekrasan. Jubilarna vrata način su obnove vjere ljudi; ona okupljaju ljude', rekla je AFP-u.
Posljednji hodočasnik proći će kroz golema ukrašena vrata, koja su u uobičajenim okolnostima zazidana s unutarnje strane, u 17:30 po mjesnom vremenu.
Jubilej, koji Katolička Crkva organizira svakih 25 godina, razdoblje je razmišljanja i pokore za više od 1,4 milijarde katolika u svijetu.
Po podacima Vatikana oko 60 posto hodočasnika koji su prisustvovali događaju bilo je iz Europe, a 16 posto iz Sjeverne Amerike.
Nakon izbora Lava XIV. za poglavara Katoličke Crkve, prvog američkog pape, u svibnju je zamijećen nagli porast dolazaka. Brojni su dijelovi Rima upravo zbog Jubileja restaurirani.
Kritičari su upozorili da bi se Vječni grad teško nosio s milijunima dodatnih posjetitelja, s obzirom na to da već sada pati pod jarmom pretjeranog turizma, a javni je prijevoz prilično nepouzdan.
No gradonačelnik Rima, Roberto Gualtieri novinarima je rekao da se talijanska prijestolnica jako dobro nosila s velikim izazovom u ovoj, za turizam rekordnoj godini.
Istaknuo je da je 'glavna ostavština Jubileja obnovljeno povjerenje u mogućnost poboljšanja i transformacije grada nakon vrlo dugog razdoblja stagnacije, čak i pada' kvalitete usluge.