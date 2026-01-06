Vatikan objavio brojke: Evo koliko je hodočasnika došlo u jubilarnoj godini

Unatoč prolomu oblaka tisuće hodočasnika u ponedjeljak su, posljednjeg dana, prošle kroz vrata. Mnogi su se zaustavili da bi se prekrižili i primili potpuni oprost za grijehe koje su ispovjedili.

'Cijeli svijet je došao u Rim. Hodočasnici su stigli iz 185 zemalja na 35 velikih događaja, među kojima je i Festival za mlade katolike i kanonizacija prvoga sveca milenijalca', rekao je novinarima nadbiskup Rino Fisichella, dodavši kako te brojke upućuju na to da je ta stoljetna institucija još uvijek jedna vrlo ' dinamična Crkva '. Pamtit će se i kao rijedak Jubilej s dvojicom papa. Posljednji je put papa umro tijekom Svete godine 1700.

Papa Lav XIV. zatvorit će ukrašena brončana vrata bazilike na velikoj svečanosti koja će se održati u utorak, 12 mjeseci nakon što ih je otvorio njegov prethodnik, papa Franjo, koji je umro u travnju.

'To je zaista milost. I osjećam se jako dobro', rekla je Filipinka Josie Aguirre (67). 'Bilo je dirljivo, osjećaj je bio zaista prekrasan. Jubilarna vrata način su obnove vjere ljudi; ona okupljaju ljude', rekla je AFP-u.

Posljednji hodočasnik proći će kroz golema ukrašena vrata, koja su u uobičajenim okolnostima zazidana s unutarnje strane, u 17:30 po mjesnom vremenu.

Jubilej, koji Katolička Crkva organizira svakih 25 godina, razdoblje je razmišljanja i pokore za više od 1,4 milijarde katolika u svijetu.

Po podacima Vatikana oko 60 posto hodočasnika koji su prisustvovali događaju bilo je iz Europe, a 16 posto iz Sjeverne Amerike.

Nakon izbora Lava XIV. za poglavara Katoličke Crkve, prvog američkog pape, u svibnju je zamijećen nagli porast dolazaka. Brojni su dijelovi Rima upravo zbog Jubileja restaurirani.

Kritičari su upozorili da bi se Vječni grad teško nosio s milijunima dodatnih posjetitelja, s obzirom na to da već sada pati pod jarmom pretjeranog turizma, a javni je prijevoz prilično nepouzdan.

No gradonačelnik Rima, Roberto Gualtieri novinarima je rekao da se talijanska prijestolnica jako dobro nosila s velikim izazovom u ovoj, za turizam rekordnoj godini.

Istaknuo je da je 'glavna ostavština Jubileja obnovljeno povjerenje u mogućnost poboljšanja i transformacije grada nakon vrlo dugog razdoblja stagnacije, čak i pada' kvalitete usluge.