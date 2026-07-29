Francuska deportira rusku novinarku, optužena je za širenje dezinformacija

Fedorova, bivša šefica RT France, francuske podružnice ruske televizije, koja je postala istaknuta osoba na informativnom kanalu CNews te povezanim medijima Europe 1 i JDNews, optužena je za širenje ruskih dezinformacija. Za to ju je optužio i ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot.

Grupacije CANAL+ i Lagardere, u čijem su vlasništvu ti mediji, u priopćenju su navele da su šokirane viješću te da će "pružiti punu potporu Fedorovoj tijekom ovog postupka".

Godine 2022. RT France je zabranjen, zajedno s brojnim drugim ruskim medijima u Europskoj uniji, nakon što su europski regulatori doveli u pitanje njihovu nepristranost u izvještavanju o ruskoj invaziji na Ukrajinu.