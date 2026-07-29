KSENIJA FEDOROVA

Francuska deportira rusku novinarku, optužena je za širenje dezinformacija

I.K./Hina

29.07.2026 u 18:19

Ksenija Fedorova
Ksenija Fedorova Izvor: Screenshot / Autor: Thinkerview / YouTube
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Francuska je izdala nalog za deportaciju ruske novinarske Ksenije Fedorove, objavilo je u srijedu ministarstvo unutarnjih poslova

Fedorova, bivša šefica RT France, francuske podružnice ruske televizije, koja je postala istaknuta osoba na informativnom kanalu CNews te povezanim medijima Europe 1 i JDNews, optužena je za širenje ruskih dezinformacija. Za to ju je optužio i ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot.

Grupacije CANAL+ i Lagardere, u čijem su vlasništvu ti mediji, u priopćenju su navele da su šokirane viješću te da će "pružiti punu potporu Fedorovoj tijekom ovog postupka".

Godine 2022. RT France je zabranjen, zajedno s brojnim drugim ruskim medijima u Europskoj uniji, nakon što su europski regulatori doveli u pitanje njihovu nepristranost u izvještavanju o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

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Fedorova je ostala u Francuskoj nakon suspenzije, a francuski su mediji izvještavali da je otad postala bliska osoba francuskom milijarderu Vincentu Bolloreu.

CANAL+ i Lagardere dio su Bolloreovog medijskog carstva, za koje protivnici tvrde da potiče krajnje desne narative.

Bollore je odbacio te kritike, rekavši da njegovi mediji obrađuju teme koje se drugdje zanemaruju i da odražavaju interese publike.

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