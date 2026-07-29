UHIĆEN U HOTELU

Angažiran od Irana: Norveški tinejdžer u Britaniji osuđen za planiranje ubojstva

I.K./Hina

29.07.2026 u 17:11

Modžtaba Hamenei, novi ajaltolah Irana
Modžtaba Hamenei, novi ajaltolah Irana Izvor: Profimedia / Autor: Iranian Government/Office Of / Zuma Press
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Norveški tinejdžer osuđen je u srijedu u Velikoj Britaniji zbog zavjere za ubojstvo, nakon što ga je angažirala organizirana švedska zločinačka grupa koju koristi iranska vlada.

Johannes Natland (19) uhićen je u hotelskoj sobi u Huddersfieldu na sjeveru Engleske u ožujku prošle godine s dva komada vatrenog oružja i streljivom.

Tužitelji su rekli da je Natlanda regrutirala Foxtrot Network, švedska organizirana zločinačka grupa koju koristi iranska država, a na popisu je sankcioniranih u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Državama.

Natland je priznao da je posjedovao poluautomatski pištolj, revolver i streljivo, no negirao je dogovor o počinjenju kaznenog djela ubojstva, kazavši kako nije kanio taj plan provesti u djelo.

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Nakon ponovnog suđenja na londonskom sudu Old Bailey, Natland je proglašen krivim zbog zavjere za ubojstvo. Na prvom suđenju organiziranom u lipnju porota nije uspjela donijeti presudu.

Natland je posljednja mlada osoba kojoj se sudilo u Britaniji i drugdje zbog ozbiljnih kaznenih djela navodno počinjenih nakon što su na internetu regrutirani za novce, često ne znajući da ih angažiraju strane države.

Tužitelj Alistair Richardson porotnicima je rekao da je Natlanda regrutirala Foxtrot mreža, nakon što ga je osoba koja je koristila ime "Agent 47" angažirala kao ubojicu za 25.000 eura.

Natland "niti je znao, niti ga je bilo briga koga će ubiti... za njega se sve svodilo na novac", rekao je Richardson.

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