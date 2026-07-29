Angažiran od Irana: Norveški tinejdžer u Britaniji osuđen za planiranje ubojstva

Johannes Natland (19) uhićen je u hotelskoj sobi u Huddersfieldu na sjeveru Engleske u ožujku prošle godine s dva komada vatrenog oružja i streljivom.

Tužitelji su rekli da je Natlanda regrutirala Foxtrot Network, švedska organizirana zločinačka grupa koju koristi iranska država, a na popisu je sankcioniranih u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Državama.

Natland je priznao da je posjedovao poluautomatski pištolj, revolver i streljivo, no negirao je dogovor o počinjenju kaznenog djela ubojstva, kazavši kako nije kanio taj plan provesti u djelo.