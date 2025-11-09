OTKRIO I PLANOVE

Potvrđen novi mandat: Pupovac i u četiri naredne godine na čelu SDSS-a

L. Š. / Hina

09.11.2025 u 15:45

Milorad Pupovac
Milorad Pupovac Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
Miloradu Pupovcu potvrđen je još jedan četverogodišnji mandat na mjestu predsjednika Glavnog odbora SDSS-a i stranke, odlučeno je na Izbornoj skupštini stranke održanoj u nedjelju u Vukovaru

'U naredne četiri godine ćemo se baviti pozicioniranjem naše stranke u političkom životu Hrvatske unutar opozicijskog korpusa stranaka koje su nam politički bliske.

Također ćemo se baviti, što su naše i obveze u suradnji s Vladom, ostvarivanjem prava nacionalnih manjina koje su definirane operativnim programima o pravima nacionalnih manjina i konačno, bavit ćemo se onim što vidimo da Hrvatskoj nedostaje, umjesto širenja sukoba poticat ćemo dijalog u Saboru i ukupnom političkom životu Hrvatske', predstavio je glavne zadatke u naredne četiri godien Milorad Pupovac.

Dotaknuvši se aktualnih zbivanja u čijem se središtu našla srpska zajednica, Pupovac je kazao kako nije obeshrabren, ali zabrinut je.

'Hrabrosti nam ne nedostaje, ali brigu imamo i želimo ju podjeliti sa svima koji vide razlog za tu brigu i koji su svjesni da svi mi koji živimo u Hrvatskoj imamo razlog za brigu, osim onih koji nemaju nikakve brige i čine kao da su ljudi bez ikakvih kočnica i rukovođeni ne samo svojim uvjerenjima nego i svojim lošim pogledima na druge ljude i narode, lošim pogledima na to što Ustav, zakon i civilizacija ove zemlje i europskoga prostora nama nalažu', poručio je Pupovac.

Na skupštini su birani i članovi ostalih stranačkih tijela.

tportal
