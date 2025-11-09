Pavliček tražio odgodu izložbe 'Srpkinja'. Reagirali Jeckov i Pupovac, oglasili se ZVO i vukovarski SDP

Rekla je i kako srpska zajednica želi da Vukovar bude grad mira te će sigurno svojim aktivnostima tome i prodonijeti.

'Nema razloga da mi preko medija razgovaramo nego to možemo putem službene komunikacije. Nikome nije namjera da na bilo koji način umanji pijetet uoči 18. 11 . Razgovarati preko medija uistinu nema potrebe', kazala je Jeckov u nedjelju nakon izborne skupštine SDSS-a.

Pupovac: 'Nekima smeta bilo koja aktivnost srpske zajednice'

Predsjednik stranke Milorad Pupovac kratko je kazao kako se umnožava broj mjesta i događaja koji nekome u Hrvatskoj smetaju bez obzira je li riječ o kulturnim, sportskim ili drugim događanjima. 'I to je veoma loše. Što se tiče razloga zbog čega se to događa mi ih uglavnom ne razumijemo, a ako i razumijemo vidimo da je nekim ljudima smetnja bilo koja aktivnost srpske zajednice', poručio je Pupovac.

'Što se tiče našeg odnosa prema ljudima koji su stradali u ovom gradu i drugim dijelovima Hrvatske, mi ćemo to pokazati kada dođe dan, kada ćemo pokazati svoj pijetet, svoj suosjećanje i svoje istinsko poštivanje žrtava', kazao je Pupovac.

Oglasilo se Zajedničko vijeće općina

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio je ranije danas od organizatora izložbe fotografija 'Srpkinja', Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS, koja se treba otvoriti u utorak 11. studenog. Zatražio je da izložbu odgode za 'izvan studenoga', mjeseca u kojem se obilježava Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. i Vukovar se prisjeća stradanja u agresiji bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi 1991. godine. >>Pročitajte više OVDJE<<

Iz Zajedničkog vijeća općina (ZVO) izvijestili su u nedjelju, povodom zahtjeva vukovarskog gradonačelnika, kako još nisu dobili službeni zahtjev gradonačelnika te ga pozivaju da im se obrati službenim putem.

'Zajedničko vijeće općina Vukovar je institucija nastala u postupku mirne reintegracije i posvećena je miru, promociji tolerancije i poštivanju te unaprijeđenju ljudskih prava, a ova izložba je usmjerena upravo na upućivanje takvih, antiratnih poruka. Niko ne želi u gradu Vukovaru situaciju kakvu smo imali u proteklom razdoblju, pa će Zajedničko vijeće općina Vukovar i srpske institucije, nakon razgovora s gradonačelnikom, donijeti odluku o održavanju izložbe, a koja će biti usmjerena na očuvanje mira i poštovanje ljudskih prava', navode iz ZVO-a.

Također, pozivaju građane da se ne povode za 'političkim manipuliranjem emocijama od strane navijačkih i neformalnih skupina', da ostanu smireni te ne dozvole narušavanje dostojanstva svih građana Vukovara.

Vukovarski SDP: Pavličekov zahtjev je 'u najmanju ruku, neprimjeren'

Gradski odbor SDP-a Vukovar ocijenio je u nedjelju 'u najmanju ruku, neprimjerenim' zahtjev vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka da se izložba fotografija 'Srpkinja, heroina velikog rata', koja se treba otvoriti u utorak, 11. studenoga, odgodi izvan studenoga.

Taj je zahtjev 'u najmanju ruku neprimjeren i podsjeća na totalitarno vrijeme u bivšoj državi' i zapravo je oblik zastrašivanja manjinske zajednice slijedom recentnih političkih zbivanja, kao i korištenje Domovinskog rata i tragedije grada u tu svrhu', priopćio je predsjednik GO SDP-a Vukovar Kruno Raguž. >>Pročitajte više OVDJE<<