Položeni vijenci u znak sjećanja na sedmoricu branitelja poginulih u srpskoj agresiji

Tog 9. studenoga 1991. godine, u vrijeme najžešćih srpskih napada na dubrovačko područje, živote su izgubili branitelji Vedran Ivošević, Hamdija Kovač, Mario Pezzi, Franci Lazibat, Željko Raguž i Antonio Vatović, dok je Željko Putica stradao 23. listopada, također u blizini Bosanke.

Vijence su položili predstavnici Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije i PU dubrovačko-neretvanske, udruge roditelja poginulih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata, obitelji poginulih branitelja te njihovi suborci. U ime Ministarstva hrvatskih branitelja vijenac je položila Nada John.

Odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima nastavit će se u srijedu 12. studenoga kod spomena obilježja u Komolcu te na Strinčjeri.