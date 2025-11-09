NA BOSANCI

Položeni vijenci u znak sjećanja na sedmoricu branitelja poginulih u srpskoj agresiji

L. Š. / Hina

09.11.2025 u 15:31

Bosanka: Vijenci za sedmoricu hrvatskih branitelja poginulih u srpskoj agresiji
Bosanka: Vijenci za sedmoricu hrvatskih branitelja poginulih u srpskoj agresiji Izvor: Društvene mreže / Autor: Grad Dubrovnik / Facebook
Kod spomen obilježja na Bosanci u nedjelju su, u znak sjećanja na sedmoricu dubrovačkih branitelja, stradalih u srpskoj agresiji prije 34 godine, položeni vijenci i zapaljene svijeće

Tog 9. studenoga 1991. godine, u vrijeme najžešćih srpskih napada na dubrovačko područje, živote su izgubili branitelji Vedran Ivošević, Hamdija Kovač, Mario Pezzi, Franci Lazibat, Željko Raguž i Antonio Vatović, dok je Željko Putica stradao 23. listopada, također u blizini Bosanke.

Vijence su položili predstavnici Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije i PU dubrovačko-neretvanske, udruge roditelja poginulih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata, obitelji poginulih branitelja te njihovi suborci. U ime Ministarstva hrvatskih branitelja vijenac je položila Nada John.

Odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima nastavit će se u srijedu 12. studenoga kod spomena obilježja u Komolcu te na Strinčjeri.

