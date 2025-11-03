Potresna ispovijest Dijane Hrke ispred Ćacilenda: Policija ide na svoj narod, nemamo državu

Ispred Skupštine Srbije, pod hladnim noćnim nebom i uz glazbu koja dopire iz obližnjeg Ćacilenda, već danima sjedi Dijana Hrka. Majka pokojnog Stefana, jednog od šesnaestero mladih poginulih u urušavanju nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru, štrajka glađu

Za N1 je rekla da ju je najviše pogodilo ponašanje policije tijekom okupljanja građana. „Jako je ružno da od tolikog broja policajaca njih pet izađe i napadne narod. Oni su krenuli na nas. Jedan od njih je rekao ‘vi ste krivi’, znači, odmah su počeli lagati.“ Dodaje da je od države i institucija odavno prestala očekivati pravdu. „Zvala sam danas BIA-u da ih pitam zašto ovo rade, a rekli su mi da nisam htjela surađivati. Ne traži se razgovor u pet do 12, nego prije, dok još ima smisla. Sad, godinu dana poslije, više se nema o čemu pričati.“

'Nama ne treba ovakva država' Dijana ne skriva gorčinu ni razočaranje: „Nama ne treba ovakva država - nemamo zakon. Ako pored policije mene i naše ljude gađaju pirotehnikom i topovskim udarima, kakva je to država, kakav zakon, kakva policija?“ I zaključuje: „Ako se nešto dogodi ovom narodu, policija će biti kriva za sve.“

Na Vučićevu izjavu da je komemorativni skup u Novom Sadu bio „debakl“, reagirala je kratko: „Nije mi bilo dobro od onoga što sam vidjela. To nije debakl, to je sramota.“ Na pitanje kako komentira što je predsjednik prosvjednike nazvao kukavicama, bez oklijevanja je odgovorila: „Ako je netko kukavica, to je naš predsjednik Aleksandar Vučić.“

'Ovo je sad moj dom' Hrka kaže da će ustrajati u svojoj borbi, ma koliko trajala. „Ostajem ovdje. Ovo je sad moj dom dok se zahtjevi ne ispune. Hoću li otići na nogama ili u bolničkom krevetu - to ovisi o njima.“

