Neredi u Beogradu: Bačeni topovski udari i pirotehnika, oglasio se i Vučić

Nakon što je majka poginulog mladića iz Novog Sada, Dijana Hrka, danas u 11.52 započela štrajk glađu ispred Skupštine Srbije, na ovom mjestu u centru grada tijekom cijelog dana okupljaju se građani. Vrlo brzo spred skupštine je došla i policija, a i broj građana raste

22.57 Zbog situacije ispred skupštine poruku su poslali i Studenti u blokadi. 'S obzirom na broj pripadnika policije na ulicama i atmosferu u Pionirskom parku, molimo sve prisutne da ne nasjedaju na provokacije, da brinu jedni o drugima i kreću se u grupama dok se svi ne vrate sigurno svojim kućama. Dijana Hrka ne smije ostati sama. Smatramo da je u ovom trenutku najvažnije da se ona skloni na sigurno. Ako ipak odluči ostati, bitno je da uz nju budu ljudi kojima ona vjeruje, kako bi imala adekvatnu podršku. Stojimo uz sve koji su se odazvali u dobroj vjeri. Ostajemo vjerni nenasilnim metodama naše borbe i nenasilju kao osnovnoj vrijednosti našeg pokreta', napisali su studenti u blokadi.

22.43 Nešto poslije 22 sata pripadnici policije su spustili štitove, a reporteke N1 javljaju da je situacija mirnija. Oko 22:30 čulo se ispaljivanje pirotehnike, ali ona nije bacana već su ih samo ispaljivali ljudi koji se nalaze blizu šatorskog naselja. 22.35 Na društvenim mrežama pojavila se još jedna snimka na kojoj maskirani muškarci iz Ćacilenda bacaju stolice, palice i boce.

22.28 Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras na Informeru da su 'nadležni državni organi spremni odgovoriti na sve što se događa na ulici'. Rekao je i da je 'plan blokadera da naštete ugledu zemlje i budu na televiziji', te da njegova strana treba da pokazati suzdržanost, prenosi Blic. 'Poslije jučerašnjeg debakla u Novom Sadu, dakle višestruko manji broj ljudi od očekivanog, nisu mogli donijeti bilo kakvu pametnu i smislenu odluku, osim da napadnu', poručio je Vučić. Podsjetimo, ratni vojni veterani koji su večeras na ulici rekli su da je iz "Ćacilenda" izletjelo pet mladića i da su bacali pirotehniku. Vučić i MUP tvrde da su prosvjednici prvi napali Ćacilend. 21.58 Ministarstvo unutarnjih poslova i Sigurnosno-informativna agencija najoštrije osuđuju večerašnje incidente koji se događaju u centru Beograda, u neposrednoj blizini zgrade Narodne skupštine Republike Srbije, priopćio je MUP Srbije. 'Organizirana grupa sudionika neprijavljenog skupa, okupljena u ulici Kneza Miloša, napala je građane koji su se nalazili na prijavljenom javnom skupu, u Pionirskom parku (op.a. tzv Ćacilend), bacajući različite predmete i pirotehnička sredstva u pravcu okupljenih. Tom prilikom je zapaljen jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova sigurnost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posljedica, uključujući i ozlijeđivanje ili stradavanje osoba', naveo je MUP. Policijski službenici koji osiguravaju javni red i mir odmah su reagirali i spriječili da dođe do daljnje eskalacije nasilja. Međutim, prilikom intervencije, jedan policijski službenik, koji se nalazio u kordonu na uglu Takovske ulice i Bulevara Nikole Pašića, zadobio je povredu lista noge, zbog pirotehničkog sredstva („topovskog udara“) i upućen je na Urgentni centar radi ukazivanja pomoći, dodaje se. MUPi BIA pozivaju sve građane da se suzdrže od nasilja, da poštuju zakon i da ne sudjeluju u neprijavljenim okupljanjima koja ugrožavaju živote, sigurnost drugih građana i javnu imovinu. Policija i BIA će, u skladu sa zakonom, poduzeti sve mjere radi identifikacije i procesuiranja osoba koje su izazvale incidente i napala sudionike prijavljenog javnog okupljanja, navodi se u priopćenju. 21.49 Bivši srbijanski predsjednik Boris Tadić na društvenim je mrežama pozvao ljude na ulice.

U ovim okolnostima taktički je važno da svi koji ne mogu da dođu u Beograd organizuju proteste u svojim gradovima širom Srbije!



Na taj način slabimo snagu režima da se suprotstavi udarnim protestima podrške Dijani Hrki u Beogradu.



SVI NA ULICE!



21.47 Veterani koji su smirivali građane i pričali s policijom također su im prenosili poruke Dijane Hrke. Izričito su ponavljali da ona ne želi ovo što se događa večeras i da je njena molba da se građani udalje od mjesta napetosti i gdje je policija.

21.17 Kako reporterka N1 javlja, građani su upozoravali policiju da iz ograđenog prostora Pionirskog parka neke osobe bacaju pirotehnička sredstava.

Prema građanima koji podržavaju Dijanu Hrku počela su letjeti pirotehnička sredstva i topovski udari, a policija je prošla ogradu iza koje je do tada stajala. Pirotehnička sredstava lete niz ulicu Kneza Miloša.

Kordon policije trenutno sprječava građane da se približe mjestu s kojeg se bacaju topovski udari i pirotehnička sredstva. 20.45 Ovo je trenutak kada su Vučićeve pristaše iz tzv. Ćacilenda krenule prema prosvjednicima koji su došli podržati Dijanu Hrku. Ta majka jednog od poginulih mladića u padu nadstrešnice u Novom Sadu danas je započela štrajk glađu.

20.43 Stotine Novosađana šetaju kroz Bulevar oslobođenja, gdje se nalaze prostorije SNS-a u znak podrške Dijani Hrki.

19.59 Vučićevi pristaše povlače se dalje od kordona policije, javlja N1.

19.49 Tenzije ispred srbijanske Skupštine su eskalirale.

19.44 I Novosađani, u znak podrške Dijani Hrki, spremaju se krenuti za Beograd. Jedan od građana Vojislav za N1 je poručio: 'Nema spuštanja tenzija, moramo do kraja... Ljudi, izađite na ulice, sad ili nikad'.

19.36 Policiji je stiglo pojačanje.

19.29 Policija sve vrijeme drži uperene štitove u smjeru građana, iako iz smjera „ćacilenda“ sve vrijeme dolijeću pirotehnička sredstva, topovski udari, petarde i boce preko njihovih glava.

Dijana Hrka moli policiju da zaustavi nasilje koje stiže iz „ćacilenda“. Reporter „Nove“ javlja da su stariji građani koji su bili u „ćacilendu“, pobjegli u smjeru Trga Nikole Pašića, zbog čega prisutni sumnjaju da se priprema veći napad na građane koji podržavaju Dijanu Hrku.

19.27 Studenti u blokadi zamolili su sve da se sklone s ulica na sigurno.

19.22 Napeta situacija ispred skupštine eskalirala je oko 19 sati. Kako javlja Nova.rs, Vučićevi pristaše iz Ćacilenda zaletili su se prema kordonu policije, počeli bacati boce s vodom na građane koji podržavaju Dijanu Hrku.

Bačene su petarde, dimne bombe, baklje i topovski udari, pretpostavlja se s obje strane. Žandarmerija je u opremi za razbijanje demonstracija i kordonom razdvaja obe strane, ali ne reagira.

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, koji je poginuo u padu nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, danas je započela štrajk glađu ispred srbijanske Narodne skupštine. Iako je njena izvorna namjera bila postaviti šator na skupštinskom platou preko puta Ćacilenda i ostati tamo dok vlada ne ispuni njezina tri zahtjeva, ubrzo je došla policija i ogradila Ćacilend i skupštinu, prenosi Nova.rs. Mnogi građani došli su joj iskazati podršku, pogotovo jer su se tijekom dana u blizini skupštine dogodili i drugi incidenti. Napadnut je jedan trkač, koji je nosio zastavu podrške studentima. Njega je napao jedan od ljudi koji su se nalazili u Ćacilendu.

Tijekom poslijepodneva, troje studenata privremeno su zadržani u autobusu prijevozničke tvrtke "Jaćimović", koji je prevozio studente iz Niša. Naime, vozača autobusa policija je prevela, a studentima nije bilo dozvoljeno da izađu, već su prevezeni zajedno s autobusom na drugu lokaciju. Sve to izazvalo je revolt kod građana, kojima se putem društvenih mreža obratio i bivši košarkaš Vladimir Štimac te pozvao sve da izađu na ulice riječima 'Izađi, Srbijo!'.

Pred skupštinom okuplja se sve veći broj ljudi, a odvaja ih policijski kordon, kojem je Hrka poručila: 'Gledajte me u oči, skinite štitove', javlja N1 Srbija. Građani policiji viču - 'Idite na Kosovo'. Ut to izvikuju "Ua" i "Pumpaj", kao i "Tko ne skače, taj je Ćaci" i "Mama više voli Andreja".

Sve više ljudi i u Ćacilendu No, sve više ljudi okuplja se i u šatorskom naselju ispred skupštine, gdje se nalaze Vučićeve pristaše. Policijski kordon, raspoređen pored ograde šatorskog naselja, propustio je oko 17:30 veliku grupu ljudi koja se pridružila okupljenima ispred šatora na platou pred Skupštinom Srbije, a nekoliko desetina ljudi stilgo je do šatora i iz iz pravca Skupštine grada, pored Pionirskog parka, javlja reporter FoNeta.

