okrenuo novi list?

Vučić: Moja isprika je bila iskrena, izaći ću u susret blokaderima održavanjem prijevremenih izbora

M. Šu.

02.11.2025 u 16:15

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Izvor: EPA / Autor: Amir Hamzagic / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su, kako je naveo, 'blokaderi'' negativno odgovorili na njegovu ispriku, zbog oštrih riječi koje je izrekao o njima, jer 'takva mladež, u revolucionarnom zanosu, trči prije nego što promisli'

'Moja isprika je bila iskrena, ne da bih se nekome dodvoravao, ne zato što sam se, kako neki misle, bojao, već u želji da promijenim atmosferu u društvu', rekao je Vučić tijekom obilaska gradilišta Nacionalnog stadiona u sklopu EXPO projekta.

Rekao je da je prije emocionalno reagirao na 'iracionalne uvrede', ali da to može priznati, za razliku od svojih političkih protivnika, prenosi N1 Srbija.

vezane vijesti

'Moja ruka je pružena onima koji misle drugačije', rekao je Vučić, navodeći da ima svoje ideje, ali da je predsjednik svih građana.

Također je rekao da će izaći u susret 'blokaderima' kako bi se parlamentarni izbori održali prije roka, o čemu će odlučiti 'nadležne institucije'.

Tisuće ljudi na komemoraciji u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice
  • Tisuće ljudi na komemoraciji u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice
  • Tisuće ljudi na komemoraciji u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice
  • Tisuće ljudi na komemoraciji u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice
  • Tisuće ljudi na komemoraciji u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice
  • Tisuće ljudi na komemoraciji u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice
    +22
Veliki skup u Novom Sadu povodom godine dana od pada nadstrešnice Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATA Images/PIXSELL

"Drago mi je da je sve prošlo mirno i dostojanstveno"

Govoreći o jučerašnjem obilježavanju godišnjice tragedije, u kojoj je 16 ljudi poginulo u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru, rekao je da je u Novom Sadu na vrhuncu bilo oko 40.000 ljudi, također da je komemoracija održana u Crkvi Svetog Save u Beogradu te da je sretan što je sve prošlo 'mirno i dostojanstveno'.

Na pitanje o uhićenju novosadskog vijećnika Miše Bačulova, koji je optužen za pokušaj insceniranja trovanja kako bi optužio Vučića, srbijanski predsjednik je rekao da mu je 'gotovo žao tog čovjeka jer je mislio da je važan'.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DVA BRODA, DVA SVIJETA

DVA BRODA, DVA SVIJETA

Nekad su disali kao jedan grad, a danas dišu na škrge: Spajaju ih tek most, šoping, sport i poneka 'zvijezda Granda'
spreman na kompromis

spreman na kompromis

Milanović o izboru veleposlanika: 'Pristajem na sve, kao očajna ljubavnica'
zahladili odnosi

zahladili odnosi

Sastanak Trumpa i Putina? Rusija kaže: 'Nema potrebe!'

najpopularnije

Još vijesti