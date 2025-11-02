Vučić: Moja isprika je bila iskrena, izaći ću u susret blokaderima održavanjem prijevremenih izbora

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su, kako je naveo, 'blokaderi'' negativno odgovorili na njegovu ispriku, zbog oštrih riječi koje je izrekao o njima, jer 'takva mladež, u revolucionarnom zanosu, trči prije nego što promisli'

'Moja isprika je bila iskrena, ne da bih se nekome dodvoravao, ne zato što sam se, kako neki misle, bojao, već u želji da promijenim atmosferu u društvu', rekao je Vučić tijekom obilaska gradilišta Nacionalnog stadiona u sklopu EXPO projekta. Rekao je da je prije emocionalno reagirao na 'iracionalne uvrede', ali da to može priznati, za razliku od svojih političkih protivnika, prenosi N1 Srbija.

'Moja ruka je pružena onima koji misle drugačije', rekao je Vučić, navodeći da ima svoje ideje, ali da je predsjednik svih građana. Također je rekao da će izaći u susret 'blokaderima' kako bi se parlamentarni izbori održali prije roka, o čemu će odlučiti 'nadležne institucije'.

Veliki skup u Novom Sadu povodom godine dana od pada nadstrešnice Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATA Images/PIXSELL







