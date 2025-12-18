Predstavnica Hrvata u Srbiji poziva na suradnju, a ne rat: 'Dijelimo povijest i budućnost'

Hrvati u Srbiji nisu problem, oni su resurs, izjavila je u obraćanju srbijanskim medijima u Beogradu saborska zastupnica i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Srbiji Jasna Vojnić, i dodala kako Hrvatska nije neprijatelj Srbije već „partner s kojim dijeli povijest, ali i budućnost“
„Kada se Hrvatska koristi kao stalni vanjski krivac, to ne jača Srbiju – to je slabi. Mi smo susjedi, prijatelji, rođaci, kolege. Ne želimo rušiti odnose, želimo ih normalizirati“, navela je ona.
Upozorila je kako ipak postoje otvorena pitanja, a među najvažnije istaknula je govor mržnje zbog kojega je hrvatska manjina "više puta morala podizati glas".
„Godinama upozoravamo da se u javnom prostoru u Srbiji sustavno brendiraju tri riječi: Hrvat, Hrvatska, ustaša. Te riječi više nisu povijesni pojmovi. One su postale etikete, alati za diskreditaciju, okidači za strah“, rekla je Jasna Vojnić.
Riječ ustaša kao normalizacija mržnje u Srbiji
Kako je navela, kada se riječ „ustaša“ koristi za političke protivnike, studente, novinare – „onda to nije samo napad na njih, to je i poruka Hrvatima u Srbiji i opasna normalizacija mržnje“.
Ukazala je i na problem vrtića na hrvatskom jeziku u selu Tavankutu kojemu gradska vlast u Subotici uskraćuje suglasnost za početak rada, premda je njegovo otvorenje dogovoreno na međudržavnoj razini.
Podsjetila je na stradavanje brojnih srijemskih Hrvata tijekom ratnih devedesetih, napose u selu Hrtkovci, čije se žrtve ničim nisu obilježene.
„Nema ni jednog kamena koji bi obilježio stradanje građana Republike Srbije iz redova hrvatske zajednice, ali ima kuća Vojislava Šešelja, osuđenog ratnog zločinca u kojoj se organiziraju javna veselja, uz poruku da se devedesete ne zaborave i da strah ne prestane“, rekla je.
Zaključila je kako ipak „budućnost Srbije i Hrvatske neće graditi oni koji viču – nego oni koji imaju hrabrosti razgovarati“.