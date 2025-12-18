Predstavnica Hrvata u Srbiji poziva na suradnju, a ne rat: 'Dijelimo povijest i budućnost'

„Kada se Hrvatska koristi kao stalni vanjski krivac, to ne jača Srbiju – to je slabi. Mi smo susjedi, prijatelji, rođaci, kolege. Ne želimo rušiti odnose, želimo ih normalizirati“, navela je ona.

Upozorila je kako ipak postoje otvorena pitanja, a među najvažnije istaknula je govor mržnje zbog kojega je hrvatska manjina "više puta morala podizati glas".

„Godinama upozoravamo da se u javnom prostoru u Srbiji sustavno brendiraju tri riječi: Hrvat, Hrvatska, ustaša. Te riječi više nisu povijesni pojmovi. One su postale etikete, alati za diskreditaciju, okidači za strah“, rekla je Jasna Vojnić.