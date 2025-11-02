arhiv javnih skupova

Stigle nove brojke: 'Jučer je bio najveći skup ikad u Novom Sadu!'

M. Šu.

02.11.2025 u 18:24

Komemorativni skup u Novom Sadu
Komemorativni skup u Novom Sadu Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATA Images/PIXSELL
Na komemorativnom skupu koji je jučer održan u Novom Sadu, povodom godišnjice pada nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru, u trenutku odavanja počasti u 12 sati bilo je prisutno oko 110.000 ljudi, priopćio je Arhiv javnih skupova.

Arhiv javnih skupova, koji procijenjuje koliko je ljudi bilo na nekom javnom skupu, navodi da ova procjena ne uključuje građane koji su u tom trenutku bili zaglavljeni na prilaznim cestama Novom Sadu.

Prema evidenciji Arhiva javnih okupljanja, ovo je najveći ikad održani skup u Novom Sadu, dvostruko veći od najvećeg skupa podrške predsjedniku Aleksandru Vučiću, održanog 12. travnja ove godine u Beogradu.

Podsjetimo, srbijanska policija je u svom jučerašnjem priopćenju navela da je u trenutku 16 minuta tišine oko podneva ispred Željezničkog kolodvora bilo 39 tisuća ljudi.

Zbor izvodi pjesmu 'Cveta trešnja' u Novom Sadu Izvor: Društvene mreže / Autor: Nova.rs

'Tijekom vrhunca ovog nenajavljenog javnog okupljanja, na području grada Novog Sada, od 11:52 do 12:08 sati, bilo je prisutno oko 39.000 građana, koji su u Novi Sad pristigli s područja cijele Republike Srbije', stoji u priopćenju MUP-a.

Tisuće ljudi na komemoraciji u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice
  Tisuće ljudi na komemoraciji u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice
  • Tisuće ljudi na komemoraciji u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice
  • Tisuće ljudi na komemoraciji u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice
  • Tisuće ljudi na komemoraciji u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice
  • Tisuće ljudi na komemoraciji u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice
    +22
Veliki skup u Novom Sadu povodom godine dana od pada nadstrešnice Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATA Images/PIXSELL

