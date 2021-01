Popričali smo s jedim od najpoznatijih sportskih producenata u SAD-u Peteom Radovichem. Više se ne deklarira kao Amerikanac nego kao Njujorčanin: 'I ja sam zbog Trumpa izgubio kontakt s nekim rođacima'

Pete Radovich jedan je od najpoznatijih sportskih producenata u SAD-u, zaposlen na CBS Sportsu kao kreativni direktor, a s godinama je postao prepoznatljivo lice u svijetu sportske televizije. On je ključna figura u najgledanijem sportskom spektaklu u SAD-u, Super Bowlu, radio je i za ’60 minutes’, ima vlastitu tjednu emisiju ‘Inside the NFL’ te je u karijeri već dobio nevjerojatnih 39 nagrada 'Emmy'. U našim medijima često je opisivan kao 'najpoznatiji Hrvat u svijetu američke televizije i najponosniji Dalmatinac u New Yorku'. Nakon nereda Trumpovih pristalica u Kongresu, tvrdi da se više ne deklarira kao Amerikanac nego kao Njujorčanin

'Čitav svijet nam se smije i činjenica je da smo to zaslužili, bilo je pitanje vremena kad će se nešto ovako dogoditi', kaže Radovich za tportal, dva dana nakon nasilnog upada više tisuća ljudi u zgradu Kongresa i prekida sjednice na kojoj se upravo potvrđivala pobjeda novog predsjednika SAD-a Joea Bidena.

'Uvijek smo znali da takvi ljudi postoje oko nas, ali ostajali su skriveni jer im nije bilo dozvoljeno ovako se ponašati u javnosti. Donald Trump ih je ohrabrio već prvog dana kada je ušao u Bijelu kuću, a posebno grozno bilo je zadnjih godinu dana', nastavlja Radovich. On osobno zdvaja nad Amerikom jer je, kaže, svjestan toga da diljem svijeta postoji pogrešna percepcija o stanju u toj državi.

'Dosad sam bio u 45 od 50 saveznih država, posjetio sam sve osim Aljaske i nekoliko manjih država na zapadu, pa mogu biti siguran kada kažem da New York ili Kalifornija nisu Amerika - ona 'prava Amerika' nalazi se između njih. Ja sam Njujorčanin i ponosan sam na to, a ovo drugo… Hah, ovdje bi se reko: 'We finally showed our ass', napokon smo pokazali kakvi smo', kaže Radovich. Trumpov učinak na američko društvo po njemu je iznimno toksičan prije svega zato što je dano 'pravo javnosti' svemu što se dotad skrivalo, što su prosječni ljudi barem nastojali sakriti jer im je bilo neugodno. S njegovim izborom u Bijelu kuću svi oni dobili su priliku busati se u prsa i objašnjavati da se napokon pravi čovjek nalazi na pravom mjestu. Slučaj je htio da se to dogodilo u doba procvata društvenih mreža i lažnih vijesti, pa se stvorio fenomen kojega se opisuje kao 'perfect storm', oluja svih oluja. Već na 30 minuta vožnje iz New Yorka 'neki drugi svijet' 'Prije dvadeset godina ničega ovoga ne bi bilo, barem ne u ovim razmjerima. Sreća da se njegov mandat priveo kraju i zadnjih dana neki ljudi su čak navijali da se dogodi što veća glupost, samo da nitko ne pogine, kako bi i Trumpovi simpatizeri otvorili oči i shvatili o komu se radi. Ove slike provale u Kongres bit će njegovo naslijeđe, po tomu će ga ljudi pamtiti. Nema mu natrag u politiku jer sada ga se odriču i ljudi koji su ga donedavno hvalili', uvjeren je Radovich.

Dakako da nekoliko tisuća nasilnih prosvjednika ne predstavljaju Ameriku, zemlju s gotovo 350 milijuna ljudi, dapače - no činjenica jest da je, po njemu, zemlja danas duboko i drastično podijeljena. Već na 30 minuta vožnje iz New Yorka započinje 'neki drugi svijet'. 'Sve me podsjeća na priče o raspadu Jugoslavije' 'Prijatelji iz Zagreba davno su mi opisivali kako su se u Jugoslaviji uoči rata raspadale obitelji i prijateljstva, sve me podsjeća na to. Pa evo, i ja sam izgubio kontakt s nekim rođacima i prijateljima koji nakon svega i dalje podržavaju Trumpa. Jednostavno više nisam spreman okretati glavu na drugu stranu. Oni su se još prije nekoliko godina počeli ponašati drugačije, puno otvorenije u svom rasizmu i netrpeljivosti, a ja to ne mogu ni slušati, ni gledati. Naprosto ne prihvaćam. Nitko se nije rodio kao rasist ili ekstremist, to se nauči u obitelji i okruženju', smatra Radovich. Od svega mu je najgore vidjeti da ekstremisti u nekim slučajevima iskorištavaju i svoju djecu, pa smatra da će Amerika biti duboko podijeljena još godinama, možda i generacijama.