Cinični Putin: Želimo riješiti sve probleme miroljubivim sredstvima

"Nismo imali izravne pregovore ovog tipa dugo vremena", prenijela je novinska agencija TASS njegove riječi. Putin je rekao da Rusija poštuje stav američke vlade o nužnosti da se brzo okončaju neprijateljstva u Ukrajini.

"Razgovor je bio vrlo otvoren, sadržajan, i po mome mišljenju dovodi nas bliže željenim rješenjima", rekao je Putin uoči sastanka s predstavnicima ruskog vodstva u Kremlju, gdje namjerava detaljnije objasniti detalje samita koji se odvijao iza zatvorenih vrata.

"I mi bismo to pozdravili i želimo riješiti sve probleme miroljubivim sredstvima", rekao je ruski predsjednik. Od veljače 2022., međutim, njegova vojska vodi agresiju protiv Ukrajine, kontrolirajući gotovo petinu ukrajinskog teritorija.

Samit u Anchorageu nije polučio opipljive rezultate glede miroljubivog rješenja. Rusija i dalje ostaje vidno nevoljka napustiti svoje maksimalističke zahtjeve. U ranim jutarnjim satima u subotu, nakon samita na Aljasci između čelnika Rusije i Sjedinjenih Država, visoki političari u Moskvi brzo su proglasili sastanak pobjedom za Rusiju i njezinu verziju priče o ratu u Ukrajini.

"Sastanak na Aljasci potvrdio je želju Rusije za mirom, dugoročnim i pravednim", rekao je Andrej Klišas, utjecajni zastupnik iz stranke Ujedinjena Rusija predsjednika Vladimira Putina. Samit je prikazao kao dostignuće za Rusiju i gubitak za Ukrajinu i njezine europske saveznike, koji su se zalagali za bezuvjetno primirje.

Dugo očekivani samit u petak u Anchorageu nije donio dogovor o rješavanju ni pauziranju sukoba koji je sada u svojoj četvrtoj godini, iako su i Putin i američki predsjednik Donald Trump opisali razgovore kao produktivne.