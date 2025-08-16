Cinični Putin: Želimo riješiti sve probleme miroljubivim sredstvima

POHVALIO ISHOD SAMITA

Ruski predsjednik Vladimir Putin u subotu je pohvalio ishod samita s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci

"Razgovor je bio vrlo otvoren, sadržajan, i po mome mišljenju dovodi nas bliže željenim rješenjima", rekao je Putin uoči sastanka s predstavnicima ruskog vodstva u Kremlju, gdje namjerava detaljnije objasniti detalje samita koji se odvijao iza zatvorenih vrata.

"Nismo imali izravne pregovore ovog tipa dugo vremena", prenijela je novinska agencija TASS njegove riječi. Putin je rekao da Rusija poštuje stav američke vlade o nužnosti da se brzo okončaju neprijateljstva u Ukrajini.

"I mi bismo to pozdravili i želimo riješiti sve probleme miroljubivim sredstvima", rekao je ruski predsjednik. Od veljače 2022., međutim, njegova vojska vodi agresiju protiv Ukrajine, kontrolirajući gotovo petinu ukrajinskog teritorija.

Samit u Anchorageu nije polučio opipljive rezultate glede miroljubivog rješenja. Rusija i dalje ostaje vidno nevoljka napustiti svoje maksimalističke zahtjeve. U ranim jutarnjim satima u subotu, nakon samita na Aljasci između čelnika Rusije i Sjedinjenih Država, visoki političari u Moskvi brzo su proglasili sastanak pobjedom za Rusiju i njezinu verziju priče o ratu u Ukrajini.

"Sastanak na Aljasci potvrdio je želju Rusije za mirom, dugoročnim i pravednim", rekao je Andrej Klišas, utjecajni zastupnik iz stranke Ujedinjena Rusija predsjednika Vladimira Putina. Samit je prikazao kao dostignuće za Rusiju i gubitak za Ukrajinu i njezine europske saveznike, koji su se zalagali za bezuvjetno primirje.

Dugo očekivani samit u petak u Anchorageu nije donio dogovor o rješavanju ni pauziranju sukoba koji je sada u svojoj četvrtoj godini, iako su i Putin i američki predsjednik Donald Trump opisali razgovore kao produktivne.

