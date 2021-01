Iduća dva tjedna u Americi stvarno će biti ključna: Mogući džepovi nasilja u tzv. swing državama, ali i dva radikalna scenarija. Pritom valja izbjeći jednu zamku

'Da se u bilo kojoj drugoj državi na svijetu dogodilo nešto ovakvo, nazvalo bi se u najmanju ruku oružanom pobunom s elementima unutarnjeg terora, nekom vrstom prevrata i državnog udara. Radi se o naoružanim ekstremistima s jasnom namjerom svrgavanja vlasti. No kada promatramo situaciju u kontekstu proteklih pet godina, od početka predizborne kampanje Donalda Trumpa, to zapravo nije iznenađenje. Njemu ništa nije strano', objašnjava komentatorica tportala, dr. Gorana Grgić, profesorica i predavačica američke unutarnje i vanjske politike na Sveučilištu u Sydneyju, pri Centru za američke studije

Ona pretpostavlja da se u iduća dva tjedna, do službene inauguracije Joea Bidena, neće ponoviti dramatični događaji poput jučerašnje provale prosvjednika u zgradu Kongresa makar se može očekivati slične događaje manjeg intenziteta u raznim 'džepovima otpora'. Sam Donald Trump po njoj definitivno ima ambiciju ponovno se kandidirati za predsjednika, a u tome ga može spriječiti tek formalni opoziv ako se dogodi do 20. siječnja. Njegova osobna sudbina, kaže, zasad ima jako puno nepoznanica.

'Još tada kada je išao niz one stepenice i objavio kandidaturu za predsjednika, Trump je bio povezan s grupama ekstremista i bijelih suprematista, na tome je gradio svoju karijeru. Ne smijemo zaboraviti da je još prije toga on bio jedan od glavnih zagovornika teorija urote koji su preispitivali legitimitet Baracka Obame i širili tvrdnje da nije Amerikanac nego Kenijac, da je musliman i slično, a za vrijeme nasilja u Charlottesvilleu izjavljivao je da se 'na obje strane nalaze dobri ljudi'. On je cijelo vrijeme simpatizirao ultradesnicu i živio od teorija zavjere u mračnim kutovima interneta, to su bile vatrice koje su tinjale. Zapravo je čudno da je trebalo toliko vremena da dođe ovakvog razvoja događaja', objašnjava dr. Grgić za tportal. Teško je očekivati da će odjahati u zalazak sunca Nasilje u Washingtonu, kaže, nesumnjivo će postati dio moderne američke povijesti kao najveći 'stres test' za njenu demokraciju, ali i trenutak nakon kojega će američkoj političkoj eliti biti jako teško pronositi svijetom priču o ljudskim pravima, vladavini prava i sličnome. Novi predsjednik Biden imat će jako zahtjevan zadatak objasniti da ovo što smo gledali u izravnom prijenosu nije prava Amerika.

'Tu frazu da 'ovo nije Amerika' čuli smo jako puno puta, između ostalog od kongresnika i senatora, no ona nije točna - ovo jest dio Amerike, trenutni odraz barem jednog njenog dijela. Teško je očekivati da će proud boysi sada naprosto odjahati u zalazak sunca. Ondje su vrlo izražene teorije bazirane na gubitku statusa bjelačke populacije i one će sve više dolaziti do izražaja zato što se ta država promijenila, nova vrsta bijelog nacionalizma živi od toga da bude suprotstavljena svima drugima. Početak tog procesa dogodio se u trenutku izbora Obame za predsjednika, što je rezultiralo reakcijom konzervativaca, rastom desnice i bujanjem teorija zavjere, a na koncu izborom Trumpa i ovim nasiljem', smatra Grgić. Džepovi nasilja u tzv. swing državama Ona predviđa da se u Washingtonu, gradu u kojemu je proglašen policijski sat, slične scene više neće moći vidjeti. 'No mogli bi postojati džepovi nasilja u tzv. swing državama, u kojima je rezultat izbora bio tijesan i gdje još uvijek postoji nezanemariv broj ljudi koji vjeruju da se dogodila izborna krađa.' Osobna, poslovna i politička sudbina Donalda Trumpa trenutno se doima neizvjesnom i kreće se od pravosudnog progona do ponovnog izbora za predsjednika. Postoji i scenarij po kojemu bi se to moglo trajno spriječiti.

'Iduća dva tjedna ovdje su doista ključna. Postoji mogućnost da potpredsjednik Mike Pence uz podršku osam od 15 članova Trumpova kabineta aktivira 25. amandman američkog ustava i oduzme predsjedniku ovlasti, o čemu se intenzivno raspravlja. Taj članak nikada nije korišten jer je star tek pedesetak godina i usvojen je nakon atentata na Kennedyja kako bi se osiguralo da državu ima tko voditi u slučaju da je predsjednik spriječen ili nesposoban. No postoji i mogućnost da se pokrene njegov formalni opoziv, impeachment, jednak onom neuspjelom prije godinu dana. Tada se velik dio senatora suprotstavio tome, no nakon jučerašnjih događaja mnogima se vratio razum, pa to više ne predstavlja nerealnu opciju. Ako ga opozovu, Trump više nema mogućnost ponovno se kandidirati', otkriva dr. Grgić.

Dosadašnjem predsjedniku SAD-a prijeti više procesa na različitim razinama i u različitim dijelovima države, a na njega je posebno nabrušen Merrick Garland, državni odvjetnik iz New Yorka koji će u Bidenovoj administraciji biti imenovan za glavnog državnog tužitelja. On, kako se navodi, ima spreman podeblji dosje o ovom biznismenu, dosadašnjem predsjedniku.