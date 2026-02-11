u obrani sela

Poljoprivrednici s traktorima u Madridu: Ne želimo sporazum s Mercosurom

V. B./Hina

11.02.2026 u 20:52

Prosvjed poljoprivrednika u Madridu
Prosvjed poljoprivrednika u Madridu Izvor: EPA / Autor: KIKO HUESCA
Bionic
Reading

Poljoprivrednici i stočari iz različitih dijelova Španjolske došli su s traktorima u srijedu u Madrid prosvjedujući protiv smanjenja novca u budućoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici i trgovinskog sporazuma između Europske unije i zemalja Mercosura

Oko 8000 poljoprivrednika prosvjedovalo je u središtu glavnog grada s oko 500 traktora, izvijestio je organizator prosvjeda dok je vlada navela da se okupilo 1500 prosvjednika s 367 traktora.

Kad se selo digne, Europa staje

Poljoprivrednici pristigli iz nekoliko pokrajina prošli su centrom Madrida i zaustavili se ispred ministarstva poljoprivrede, ribarstva i hrane gdje su pročitali svoje zahtjeve.

Nosili su transparente s parolama 'U obranu sela koje hrani Europu', 'Kad se selo digne, Europa staje', 'Ne Mercosuru' i 'Ako selo ne proizvodi, grad ne jede'.

Na trenutke su se izravno obraćali građanima koji su promatrali i pljeskali prolasku traktora.

Sporazumom između 27 zemalja EU-a i južnoameričkog bloka Mercosur, koji čine Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj, stvorila bi se zona slobodne trgovine.

Španjolski poljoprivrednici upozoravaju da ne mogu cjenovno konkurirati proizvodima s tih tržišta na kojima proizvođači imaju labavija pravila.

'Treba osvijestiti građane da će ih ovo direktno pogoditi, da će konzumirati proizvode lošije kvalitete, jer je tamo proizvodnja veća i lošija i da koriste kemikalije koje su ovdje već godinama zabranjene', istaknuo je na prosvjedu Miguel Ángel Aguilera, predsjednik udruge poljoprivrednika UNASPI.

Upozorio je i da poljoprivrednici u Španjolskoj već godinama trpe veliki pritisak, s troškovima proizvodnje koji neprestano rastu, osobito od početka rata u Ukrajini.

Premijer Pedro Sanchez je u srijedu branio sporazum između EU-a i Mercosura rekavši da se on razlikuje od „zakona džungle koji Sjedinjene Države s Donaldom Trumpom na čelu pokušavaju jednostrano nametnuti“.

'Srećom, postoji mnogo regionalnih blokova koji žele surađivati s EU-om', rekao je tijekom obraćanja u parlamentu u Madridu. Naglasio je da je nakon više od 25 godina pregovora različitih vlada došlo do sporazuma s Mercosurom koji stvara "okvir predvidljivosti i sigurnosti“.

Sporazumom, koji je trenutno sudski blokiran u očekivanju mišljenja Suda EU-a, smanjile bi se carine za europske proizvode poput automobila, strojeva, kemikalija i lijekova, ali bi se povećale uvozne kvote za poljoprivredne proizvode Mercosura kao što su govedina, perad, šećer i soja.

Poljoprivrednici su s ulica Madrida upozorili i na sve manji interes mladih za bavljenje poljoprivredom "zbog smanjenja njene profitabilnosti". Također su poručili da će ih ugroziti smanjenje novca predviđeno u nadolazećoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU-a, oko koje se još uvijek vode pregovori u Bruxellesu.

