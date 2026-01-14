Europa se okreće protiv šefice, bogate članice su sve ljuće: Gdje će ići dva bilijuna eura?

Planovi predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen o reformi gotovo dvobilijunskog proračuna EU-a ubrzano se tope pod pritiskom nezadovoljnih poljoprivrednika, zastupnika i brojnih članica. Taj zaokret teško prolazi među državama juga i srednje Europe jer najviše profitiraju od sadašnje raspodjele novca, piše Politico.

Zbog snažnog otpora nastala je široka koalicija vlada, zastupnika i poljoprivrednika koja sada pokušava srušiti ključne dijelove prijedloga za proračun 2028. – 2034., samo nekoliko mjeseci nakon što ga je Komisija predstavila. Najnoviji ustupak došao je prošlog tjedna. Naime Von der Leyen je ponudila državama mogućnost da za subvencije poljoprivrednicima izdvoje dodatnih 45 milijardi eura, ne povećavajući ukupni proračun.

Bogate članice su frustrirane

Tri europska diplomata tvrde da su bogatije sjeverne članice sve frustriranije jer se, kako kažu, 'vraćamo na stare pozicije', ponajviše nakon što su Francuska i Italija ishodile dodatne ustupke za svoje poljoprivrednike kao dio pregovaračkog paketa povezanog s dugo odgađanim trgovinskim sporazumom EU-a i Mercosura. Jedan od diplomata ironično je opisao situaciju: 'Neke su se delegacije pojavile s govorničkim točkama koje su izvadile iz ladice iz 2004. godine.'

Upravo tada je Zajednička poljoprivredna politika zauzimala čak 46 posto proračuna EU-a. U novom prijedlogu Komisija je za poljoprivredu odredila najmanje oko 25 posto ukupnog fonda, ali uz mogućnost da države same povećaju taj udio.