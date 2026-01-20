Gotovo ratno stanje usred Strasbourga, stotine traktora na ulicama: 'Von der Leyen, idi kući!'

Zastupnici EU-a u srijedu će odlučiti žele li zatražiti mišljenje Europskog suda pravde (ESP) o tomu je li sporni sporazum Mercosura kompatibilan s pravom EU-a, što bi moglo odgoditi proces ratifikacije.

Kako tvrde lokalni dužnosnici u grad je stiglo oko 5000 prosvjednika i nekoliko stotina traktora. U Strasbourgu ovaj tjedan Europski parlament održava svoju redovitu plenarnu sjednicu.

ŠTO NAKON POTPISIVANJA

Ovim prosvjedom poljoprivrednici žele nastaviti vršiti pritisak na donositelje odluka u EU-u. Strahuju od nesrazmjerne konkurencije koju će donijeti jeftin uvoz iz zemalja Južne Amerike.

Sporazum o slobodnoj trgovini potpisan je prošli tjedan u Paragvaju i tek ga treba odobriti Europski parlament.

Danas su demonstranti palili dimne bombe i isticali transparente sa sloganima na kojima je pisalo "Von der Leyen, idi kući", upućenima predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen.

Demonstracije su prouzročile znatne poremećaje u prometu u Strasbourgu, a nekoliko je prometnica blokirano.