prosvjed poljoprivrednika

Gotovo ratno stanje usred Strasbourga, stotine traktora na ulicama: 'Von der Leyen, idi kući!'

M. Šu./Hina

20.01.2026 u 18:06

tportal
Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT
Bionic
Reading

Nekoliko tisuća europskih poljoprivrednika prosvjedovalo je u utorak u francuskome Strasbourgu protiv sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i zemalja latinoameričkog bloka Mercosur.

Kako tvrde lokalni dužnosnici u grad je stiglo oko 5000 prosvjednika i nekoliko stotina traktora. U Strasbourgu ovaj tjedan Europski parlament održava svoju redovitu plenarnu sjednicu.

Zastupnici EU-a u srijedu će odlučiti žele li zatražiti mišljenje Europskog suda pravde (ESP) o tomu je li sporni sporazum Mercosura kompatibilan s pravom EU-a, što bi moglo odgoditi proces ratifikacije.

vezane vijesti

Sporazum o slobodnoj trgovini potpisan je prošli tjedan u Paragvaju i tek ga treba odobriti Europski parlament.

Ovim prosvjedom poljoprivrednici žele nastaviti vršiti pritisak na donositelje odluka u EU-u. Strahuju od nesrazmjerne konkurencije koju će donijeti jeftin uvoz iz zemalja Južne Amerike.

Prosvjed poljoprivrednika u Strasbourgu
  • Prosvjed poljoprivrednika u Strasbourgu
  • Prosvjed poljoprivrednika u Strasbourgu
  • Prosvjed poljoprivrednika u Strasbourgu
  • Prosvjed poljoprivrednika u Strasbourgu
  • Prosvjed poljoprivrednika u Strasbourgu
    +20
Prosvjed poljoprivrednika u Strasbourgu Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT

Danas su demonstranti palili dimne bombe i isticali transparente sa sloganima na kojima je pisalo "Von der Leyen, idi kući", upućenima predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen.

Demonstracije su prouzročile znatne poremećaje u prometu u Strasbourgu, a nekoliko je prometnica blokirano.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
eskalacija spora

eskalacija spora

Trumpove prijetnje oko Grenlanda potaknuo je - nesporazum?
prosvjed poljoprivrednika

prosvjed poljoprivrednika

Gotovo ratno stanje usred Strasbourga, stotine traktora na ulicama: 'Von der Leyen, idi kući!'
ipak manje pacijenata

ipak manje pacijenata

I dalje problemi na zagrebačkom Rebru: 'Sanitetski prijevoz se čeka i po 20 sati'

najpopularnije

Još vijesti