Politički zatvorenici u Venezueli uskoro bi mogli na slobodu

Predsjednik venezuelanske Nacionalne skupštine, Jorge Rodriguez, izjavio je u petak da bi svi zatvorenici za koje se očekuje da će biti pomilovani prema zakonu o amnestiji koji je u postupku donošenja, mogli biti oslobođeni u roku od tjedan dana
Rodriguez je u videu objavljenom na svom Telegram računu rekao da se očekuje da će vladin zakon o amnestiji, koji bi odobrio pomilovanje osobama zatvorenim zbog sudjelovanja u političkim prosvjedima ili kritiziranja javnih osoba, dobiti konačno odobrenje u utorak, a ljudi će početi biti puštani na slobodu tog dana.
"Nadamo se da će svi biti oslobođeni najkasnije između sljedećeg utorka i petka", rekao je Rodriguez, koji je brat privremene predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez.
U četvrtak je zakon o amnestiji jednoglasno usvojen u prvom od dva potrebna glasovanja u Nacionalnoj skupštini, koju kontrolira vladajuća socijalistička stranka. Zakon bi doveo do puštanja stotina ljudi na slobodu i vjerojatno bi zadovoljio Trumpovu administraciju, koja je pozdravila puštanje zatvorenika.
Venezuelanska oporba i skupine za ljudska prava godinama tvrde da vlada koristi pritvaranja kako bi suzbila neslaganje političara, pripadnika sigurnosnih službi, novinara i aktivista, optužujući ih proizvoljno za zločine poput terorizma i izdaje. Iako je vlada uvijek nijekala da drži političke zatvorenike, Rodriguez je rekao članovima obitelji pritvorenih da će vlada "ispraviti sve pogreške koje su učinjene".
Skupina za ljudska prava Foro Penal potvrdila je da je 383 politička zatvorenika oslobođeno otkako je vlada 8. siječnja najavila novu seriju puštanja na slobodu. Međutim, skupina kaže da je više od 680 još uvijek u zatvoru, a ažurirani broj uključuje zatvorenike čije obitelji prethodno nisu prijavile njihova pritvaranja iz straha.
Vladini dužnosnici rekli su da je broj puštanja na slobodu gotovo 900, ali nisu dali jasan vremenski okvir i čini se da uključuju one oslobođene prethodnih godina. Među dugogodišnjim zagovornicima puštanja na slobodu i amnestije je dobitnica Nobelove nagrade za mir i čelnica oporbe Maria Corina Machado, koja ima nekoliko bliskih saveznika u zatvoru, uključujući oporbenog političara Juana Pabla Guanipu i odvjetnika Perkinsa Rochu.