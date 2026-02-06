Politički zatvorenici u Venezueli uskoro bi mogli na slobodu

Rodriguez je u videu objavljenom na svom Telegram računu rekao da se očekuje da će vladin zakon o amnestiji, koji bi odobrio pomilovanje osobama zatvorenim zbog sudjelovanja u političkim prosvjedima ili kritiziranja javnih osoba, dobiti konačno odobrenje u utorak, a ljudi će početi biti puštani na slobodu tog dana.

"Nadamo se da će svi biti oslobođeni najkasnije između sljedećeg utorka i petka", rekao je Rodriguez, koji je brat privremene predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez.

U četvrtak je zakon o amnestiji jednoglasno usvojen u prvom od dva potrebna glasovanja u Nacionalnoj skupštini, koju kontrolira vladajuća socijalistička stranka. Zakon bi doveo do puštanja stotina ljudi na slobodu i vjerojatno bi zadovoljio Trumpovu administraciju, koja je pozdravila puštanje zatvorenika.