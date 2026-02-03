OBNAVLJANJE ODNOSA

'Zajednička agenda': Privremena predsjednica Venezuele sastala se s izaslanicom SAD-a

Vlada Venezuele i veleposlanstvo Sjedinjenih Država priopćili su da se privremena predsjednica Delcy Rodriguez sastala s američkom izaslanicom Laurom Dogu

Naime, te dvije zemlje postupno obnavljaju bilateralne odnose prekinute 2019. godine.

Vlada je priopćila kako se sastanak održao u predsjedničkoj palači Miraflores kako bi se razgovaralo o "radnom programu između Bolivarske Republike Venezuele i Sjedinjenih Država". Sastanku je, dodaje se, prisustvovao i Rodriguezinin brat, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez, kao i ministar vanjskih poslova Yvan Gil, s kojim se Dogu sastala tijekom vikenda nakon dolaska u Caracas.

"Vlade Venezuele i Sjedinjenih Država odlučile su nastaviti raditi na planu za rješavanje pitanja od zajedničkog interesa, kroz diplomatski dijalog i na temelju međusobnog poštovanja i međunarodnog prava", stoji u priopćenju.

Zajednička agenda

Ministar Gil izjavio je na državnoj televiziji da je razgovor obuhvatio "zajedničku agendu" dviju zemalja, posebno pitanja energetike, trgovine te političkih i gospodarskih tema.

Dodao je i da će Felix Plasencia, bivši ministar vanjskih poslova i nekadašnji veleposlanik Venezuele u Kini, u narednim danima otputovati u Washington kako bi preuzeo dužnost "diplomatskog predstavnika" Venezuele.

Američko veleposlanstvo u Venezueli objavilo je na društvenim mrežama da se Dogu sastala s venezuelanskim dužnosnicima kako bi "ponovila tri faze koje je američki državni tajnik Marco Rubio iznio za Venezuelu: stabilizacija, gospodarski oporavak i pomirenje te tranzicija".

Rodriguez želi respektabilne onose

Nakon mjeseci pojačanih napetosti, SAD su prije mjesec dana zarobile venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, što je pokrenulo niz promjena u zemlji, uključujući prisegu Rodriguez, usvajanje reforme ključnog zakona o nafti te oslobađanje nekih političkih zatvorenika.

Rodriguez je izjavila da želi "uravnotežene i respektabilne međunarodne odnose" sa SAD-om, dok je američki predsjednik Donald Trump rekao da odnosi s privremenom vladom dobro napreduju.

Dvije zemlje postigle su dogovor o izvozu venezuelanske sirove nafte u Sjedinjene Države u vrijednosti do dvije milijarde dolara, a u petak je Rodriguez najavila prijedlog "zakona o amnestiji" za stotine zatvorenika u zemlji, što je potez koji su oporba i skupine za ljudska prava dugo zahtijevale.

