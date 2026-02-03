u siječnju

Poskočio izvoz venezuelanske nafte

Bi. S. / Hina

03.02.2026 u 01:16

Nafta/ilustracija
Nafta/ilustracija Izvor: EPA / Autor: Mohammed Al-Rifai
Izvoz venezuelanske nafte porastao je u siječnju za 60 posto, pokazali su u ponedjeljak podaci brodara, uz skok isporuka u Sjedinjene Američke Države

Venezuela je u siječnju izvezla 800 tisuća barela nafte dnevno, pokazuju podaci. Još u prosincu bili su isporučili oko 500 tisuća barela dnevno.

Sjedinjene Američke Države bile su i na početku nove godine glavno pojedinačno odredište venezuelske nafte, s dopremljenih 284.000 barela dnevno. Američki Chevron isporučio je 220.000 barela po danu, u usporedbi sa samo 99 tisuća barela dnevno na kraju prošle godine.

Trgovačke kuće Vitol i Trafigura izvezle su pak u siječnju ukupno oko 12 milijuna barela venezuelanske nafte i mazuta, što odgovara oko 392 tisuće barela dnevno, i to uglavnom u skladišne ​​terminale na Karibima, pokazali su podaci.

Bareli iz tih skladišta otpremani su kupcima u SAD-u, Europi i Indiji, navodi Reuters.

Američko ministarstvo financija izdalo je pak u međuvremenu opću dozvolu stranim kompanijama za skupinu transakcija s venezuelanskom naftnom tvrtkom PDVSA, dokinuvši time praksu dodjele pojedinačnih dozvola.

Ministarstvo je dobilo puno zahtjeva, što je zakočilo realizaciju planova o proširenju izvoza i ubrzanim ulaganjima u Venezuelu, rekla su prošli tjedan dva izvora za Reuters.

Dozvole su već izdane trgovačkim kućama Vitolu i Trafiguri, a zahtjeve za proširenjem proizvodnje odnosno izvoza podnijeli su u proteklim tjednima brojni partneri i kupci državne naftne tvrtke PDVSA, uključujući Chevron, Repsol i ENI, indijsku rafineriju Reliance Industries i skupinu američkih uslužnih tvrtki.

