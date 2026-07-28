VIDEO Deseci ozlijeđenih nakon snažnog potresa u Japanu, vlak iskočio iz tračnica

Neke ceste i zgrade teško su oštećene. Novinska agencija Kyodo piše da je iz tračnica iskočio teretni vlak. U međuvremenu je nacionalna meteorološka agencija ukinula upozorenje na cunami visine do jednog metra.

Oko 48.000 kućanstava u Kumamotu ostalo je bez opskrbe električnom energijom, izvijestile su vlasti. Među ozlijeđenima je oko 10 stanovnika doma za starije i nemoćne , prenosi NHK. U zgradi koja pripada velikoj maloprodajnoj grupi došlo je do eksplozije, a snimke iz zraka ukazuju na znatnu štetu. Japanski su mediji, pozivajući se na operatere elektrana izvijestili da n ema nepravilnosti u radu nuklearnih elektrana kao posljedice snažnog potresa.

Epicentar je bio u regiji Kumamoto na dubini od 10 kilometara. Snažni naknadni potresi Kyushu su pogodili nedugo nakon prvoga. Premijerka Sanae Takaichi naložila je ministarstvima da brzo procijene situaciju i poduzmu potrebne hitne mjere, izvijestio je NHK.

Regiju Kumamoto prije 10 godina pogodio je snažan potres jačine 7,3 stupnja po Richterovoj ljestvici. Tada su živote izgubili deseci ljudi, a deseci tisuća morali su hitno biti smješteni u privremeni smještaj. Kyodo izvješćuje i da su oštećene brojne zgrade, među kojima je i poznati dvorac Kumamoto.