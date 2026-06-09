Automobil naletio na vlak kod Pakraca: Jedna osoba završila u bolnici

Jedna je osoba ozlijeđena u sudaru osobnog automobila i vlaka koji se dogodio u Prekopakri kod Pakraca.
Kako je potvrđeno iz Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave požeško-slavonske, radilo se o udaru osobnog automobila u vlak, a do nesreće je došlo na prijelazu ceste preko željezničke pruge u Ulici Dalibora Duchaca.
U sudaru je ozlijeđena jedna osoba koja je vozilom hitne pomoći prevezena u Opću županijsku bolnicu Pakrac radi pružanja liječničke pomoći.
Na mjestu događaja slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.