Plenković u Tokiju: Zahvalni smo Japanu na potpori u pristupanju OECD-u

Andrej Plenković se u četvrtak u Tokiju sastao s japanskim premijerom Shigeru Ishibom te zahvalio na potpori njegove zemlje za pristupanje Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), objavio je hrvatski premijer na društvenoj platformi X.

"Zahvalni smo Japanu na potpori pristupanju Hrvatske u @OECD. ... .Japan vidimo kao ključnog partnera u indo-pacifičkoj regiji. Dijelimo zajedničke vrijednosti slobode i demokracije i poštivanja međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima", napisao je Plenković. Hrvatsko pristupanje OECD-u se očekuje iduće godine. Plenković je dodao da je s Ishibom razmijenio mišljenja o globalnim sigurnosnim izazovima i važnosti žurnog stabiliziranja stanja na Bliskom istoku i zaustavljanja humanitarne krize u Pojasu Gaze. "Istaknuli smo potrebu nastavka pružanja potpore Ukrajini i postizanja pravednog mira", kazao je Plenković.

Premijer je dodao da su njih dvojica potvrdila izvrsne političke odnose dviju zemalja te se založili za jačanje gospodarske suradnje i međusobnih ulaganja. U prvih šest mjeseci ove godine, trgovinska razmjena dviju zemalja bilježi rast od 18 posto, a na hrvatsko-japanskom poslovnom forum u sklopu Svjetske izložbe EXPO 2025. sudjelovat će preko 120 hrvatskih gospodarstvenika i institucija, objavio je Plenković ranije u petak na X-u kada je sa svojom delegacijom posjetio japansku poslovnu federaciju Keidanren.

U Tokiju smo s japanskim premijerom @shigeruishiba potvrdili izvrsne političke odnose Hrvatske i Japana!



Založili smo se za jačanje gospodarske suradnje i međusobnih ulaganja 🇭🇷🇯🇵, a u tome očekujemo i doprinos @expo2025_japan. Zahvalni smo Japanu na potpori pristupanju… — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 19, 2025

"U tom kontekstu, izrazili smo želju za jačanjem gospodarske suradnje i povećanjem (međusobnih) ulaganja, osobito u automobilskoj industriji, energetici, visokotehnološkom i digitalnom sektoru i zelenoj tranziciji. Hrvatska izvozi tunu vrhunske kvalitete u Japan, proizvod koji je vrlo cijenjen na japanskom tržištu", naglasio je premijer. EXPO 2025. Dodao je da su istaknuli prioritete hrvatskog predsjedanja Inicijativom triju mora koja povezuje Baltik, Crno more i Jadran, "što je prigoda da povežemo Hrvatsku kao mediteranska vrata srednje Europe s gospodarstvom i tržištem Japana". Plenković se u petak sastao i s Kiyotom Tsujijem, državni ministrom u uredu japanskog premijera i predsjednikom međuparlamentarne skupine prijateljstva Japana i Hrvatske.

At the Akasaka Palace in Tokyo, we had the honor of meeting Crown Prince, His Imperial Highness Prince Akishino, whom I took the opportunity to invite to visit Croatia.



At @expo2025_japan, we are participating under the theme "Croatia – Climate Diversity", where our pavilion… — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 19, 2025