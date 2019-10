Plenković: Štrajk je po mom dubokom uvjerenju, nakon ovakve ponude, suvišan

'Štrajk je po mom dubokom uvjerenju, nakon ovakve ponude, suvišan', odgovorio je premijer Andrej Plenković novinarima u Hrvatskom saboru nakon rasprave o opozivu ministra zdravstva Milana Kujundžića. Sindikati u prosvjeti ponudu su već ranije danas odbili

'Dobivamo plaću za rad. Ako imate javno izrečen stav Vlade - idemo razgovarati i naći cjelovito horizontalno rješenje za koeficijente - to je ozbiljan potez, to nije sitnica, to nije malo, to su velika sredstva. Uvjeren sam da će profesori i učitelji dobro razumjeti ovo što govorim. Poruka je štrajkom poslana. Sad je prvi tjedan, ljudi se snalaze, ali što ćemo ako bude trajalo dva mjeseca? Štrajk je po mom dubokom uvjerenju, nakon ovakve ponude, suvišan', odgovorio je te rezimirao, kako je rekao paket odnosno ponudu koja je na stolu:

'Odustajemo od smanjenja stope PDV-a za jedan posto, na taj način nalazimo sredstva na prihodovnoj strani proračuna, inače tih sredstava nema. Pokazujemo konzistentnost u politici plaća ove Vlade za državni i javni sektor, a to je da svake godine izlazimo u susret onoliko koliko je to realno, a da istovremeno zadržimo proračunski okvir da trošimo koliko zarađujemo, da ne zadužujemo buduće generacije. To je bit našeg okvira. Iz tih sredatava nudimo i državnim i javnim službama '2%-2%-2%' tijekom 2020 godine, šest posto ukupno, što je upravo ono što su sinidkati htjeli', kazao je Plenković te dodao da sustav koeficijenata ima nelogičnosti i nepravednosti, ali i da je 'teško napraviti novi zakon o plaćama'.