Plenković u Saboru podnosi izvješće o radu Vlade, nakon toga - rasprava o Milanu Kujundžiću

Predsjednik Vlade Andrej Plenković podnijet će Saboru godišnje izvješće o radu Vlade, a nakon toga je na dnevnom redu oporbeni prijedlog o izglasavanju nepovjerenja ministru zdravstva Milanu Kujundžiću

To je treće godišnje izvješće koje premijer Plenković podnosi Hrvatskom saboru. To je treće godišnje izvješće koje Plenković podnosi Saboru, a uoči treće godišnjice njegove Vlade. Sabor je 19. listopada 2016. iskazao povjerenje prvoj Plenkovićevoj Vladi, u kojoj su koalicijski partneri bili HDZ i Most.

Saborskim Poslovnikom premijer je obvezan jedanput godišnje, na početku jesenskog zasjedanja, Saboru usmeno predstaviti Vladino izvješće.

Prema Poslovniku, premijer može govoriti do sat vremena, replike nisu dopuštene, a o izvješću raspravljaju samo predstavnici klubova, njih 14, ne i zastupnici pojedinačno.