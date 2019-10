Plenković objavio: Povećat ćemo plaće svim državnim i javnim službenicima za 6 posto!

Svake godine na početku jesenskog zasjedanja Sabora premijer Zastupnicima predstavlja izvještaj o radu Vlade. Tim povodom je i jutros premijer Andrej Plenković pristigao u sabornicu te objavio i rješenje za štrajk učitelja

Podsjetio je na krizu s Agrokorom ali i poručio kako ova Vlada štiti manjinska prava. 'To smatramo civilizacijskim imperativom', rekao je Plenković.

Kritizirao je i prethodnu SDP-ovu Vladu. 'Ova je Vlada u protekle tri godine, unatoč brojnim pokušajima destabilizacije, lažnim optužbama, predano radila na ostvarivanju svih predizbornih obećanja na dobrobit hrvatskih građana i ostvarivala brojna postignuća na koja smo ponosni. Bilo je onih koji su imali priliku voditi Hrvatsku na put gospodarskog oporavka, ali nisu se pokazali na visini zadatka: Podijelili su društvo, nisu znali iskoristiti članstvo u Europskoj uniji za razvoj Hrvatske i jačanje njenog položaja, zamrznuli su plaće i mirovine i postigli rekordnu nezaposlenost, povećali poreze, a istodobno zadužili Hrvatsku. Tako da je jedini rezultat njihova mandata bio da su svakog hrvatskog građanina zadužili za dodatnih 17.500 kuna. To je uspjeh SDP-a i mjera njegove društvene solidarnosti, koju dan-danas otplaćujemo', rekao je Plenković .

'Kao Vlada koja riješava probleme svakog trenutka smo spremni ići pred birače pa neka oni odluče kome će dati svoje povjerenje. Da li onima koji se trude pronaći problem ili onima koji su pokazali da nisu kadri voditi odgovornu europsku politiku. Za razliku od njih, mi vođeni domoljubljem gradimo Hrvatsku svjesnu svojih potencijala. Zemlju samopouzdanih, radišnih, složnih ljudi. Njegujući našu kulturu, tradiciju, vjeru, obiteljske vrijednosti koje su temelj hrvatskog društva', kazao je Plenković.

Osvrnuo se na stanje u pravosuđu. 'Da bi pravda bila pravda mora biti ne samo dostupna nego i brza. I u tom slučaju smo napravili napredak', kazao je Plenković.

'Nakon povećanja plaća štrajk kojeg smo svjedoci nije opravdan. Dužnost je vlade da vodi računa o svim zaposlenima, ali da to bude održivo za porezne obveznike. Ponudit ćemo povećanje plaće u idućoj godini od 6,12 posto svim državnim i javnim službenicama, po tri vala od dva posto. Svim službenicima. Da bismo to mogli osigurati predložit ćemo odgađanje smanjenja stope PDV-a za jedan postotni bod. Istodobno smo svjesni da su brojni koeficijenti u državnim i javnim službama nepravedni i želimo riješiti i to pitanje. Angažirat ćemo stručnjake koji će nam pomoći da utvrdimo realnu složenost poslova', kazao je Plenković, i najavio i povećanje neoporezivog dijela s 3800 na 4000 kuna, te povećanje minimalne plaće.